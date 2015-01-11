Аграрии со всего округа соберутся на онлайн-выставке «День Уральского поля 2020»

Традиционный «День Уральского поля» пройдет в 2020 году в онлайн-формате. Сельхозтоваропроизводителей Челябинской области, желающих участвовать в деловой программе выставки, приглашают подать заявку на сайте fieldday.ru, сообщает минсельхоз.Организует и проводит мероприятие агромедиахолдинг «Светич» (Курган). Официальное открытие выставки состоится 15 октября, в 11.00 по московскому времени, с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.Деловая программа выставки «День Уральского поля» включает в себя вебинары, которые будут доступны зарегистрированным посетителям, а экспоненты смогут принять в них участие в качестве докладчиков.Вебинары будут начинаться в 12.00 по московскому времени (14.00 — по местному).Тематика вебинаров 15 октября:12.00-13.00. Коронакризис и АПК: последствия и возможности.13.00-14.00. Реализация сельхозпродукции: новые формы торговли и экспорт.14.00-15.00. Современная система защиты колосовых культур: развенчиваем мифы и повышаем рентабельность.15.00-16.00. Человеческий ресурс агропромышленного комплекса: кадры, образование, наука.16.00-17.00. Агротехнологии систем питания зерновых культур и картофеля.Тематика вебинаров на 16 октября:12.00-13.00. Технический и технологический прорыв в АПК России: рынок сельхозмашин и переоснащение агробизнеса.13.00-14.00. Современный молочный комплекс: управление, технологии, экономика.14.00-15.00. Агрострахование: состояние, проблемы, перспективы.15.00-16.00. Органическое земледелие: новые возможности.16.00-17.00. Разработка системы защиты растений в технологии возделывания основных сельхозкультур.Окружная специализированная выставка-демонстрация «День Уральского поля» проходит с 2015 года ежегодно в регионах Уральского федерального округа при поддержке полпреда Президента России в УрФО. В работе выставки принимают участие руководители аграрной отрасли и сельхозтоваропроизводители округа, более 200 производителей и торгующих компаний из более чем 20 регионов России, Республики Казахстан и других стран.