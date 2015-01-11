Россиянам напомнили, что нельзя делать перед прививкой, главная рекомендация – не скрывать наличие болезни.

«Бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно: людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией, поскольку это может привести к нежелательным реакциям и побочным эффектам», – заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Специалист напомнил, что даже у здорового человека после прививки может наблюдаться нормальная индивидуальная реакция организма, такая как повышение температуры, слабость, покраснение и боль в месте инъекции.

Рекомендации касаются как прививок от коронавируса, так и стандартных от гриппа.

Напомним, в августе 2020 Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 под названием «Спутник V». Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Первая партия вакцины для Челябинской области составила 42 дозы, в ближайшее время в регионе ждут еще около 3 тыс. вакцин. Прививки будут ставиться, в первую очередь, представителям групп риска: медикам, педагогам, пенсионерам.

https://dostup1.ru/medicine/Rossiyanam-napomnili-chto-nelzya-delat-pered-privivkoy_130734.html