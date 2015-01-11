Южноуральских IT-специалистов ждут на «Цифровом Прорыве 2020»

Масштабный конкурс «Цифровой Прорыв 2020» пройдет в России с 16 октября по 16 ноября. В его рамках 31 октября стартует трехдневный региональный онлайн-хакатон «Уральский IT-ХАБ». Молодые айтишники решат кейсы от партнеров конкурса и пройдут обучение от экспертов. Призовой фонд составит до 3 млн руб.Присоединиться к конкурсу могут руководители IT-проектов, разработчики, маркетологи, архитекторы, аналитики, дизайнеры и студенты профильных вузов.Подать заявку можно на сайте проекта, сообщает Молодежный ресурсный центр.Молодым людям предстоит решить несколько задач. Специалисты разработают программное обеспечение, которое позволяет анализировать исходное размещение пешеходных переходов, велосипедных дорожек и фактическое пешеходное и велосипедное передвижения жителей города.Также участники разработают информационно-аналитические системы, которые автоматизируют процесс сбора данных и позволят отслеживать изменения индекса качества городской среды в дистанционном формате.Специалисты займутся и созданием концепции онлайн-платформы непрерывного образования для подростков, молодежи и взрослых людей.Подробнее о кейсах можно прочитать на сайте конкурса. Каждая номинация будет иметь три призовых места: 150 000 руб., 100 000 руб. и 50 000 руб. Сам конкурс пройдет в несколько этапов: первый из них – регистрация. Затем следует ступень «Создание команды», которая предполагает три варианта: участники могут сформировать свой коллектив, пригласив друзей или выбрав участников в личном кабинете, также можно вступить в одну из имеющихся команд хаба или найти ее в поиске в чате конкурса. В третьем этапе молодые люди должны приоритезировать кейсы, а в четвертом — подтвердить свое участие. Пятый этап – финал конкурса, который ждет специалистов после регионального этапа. Отметим, что «Цифровой Прорыв» даст возможность разработать новые продукты для бизнеса, обменяться опытом с IT-специалистами и поработать в новых условиях.Организаторами являются АНО «Россия – страна возможностей» и Фонд содействия инновациям. Партнерами конкурса выступают СберБанк, Газмпромбанк, Росатом и Почта России.







Источник: Молодежный ресурсный центр