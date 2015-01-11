Переход получателей мер соцподдержки на карты «Мир» завершается

В соцопросе на тему «Национальные проекты в Челябинской области» приняли участие свыше 33 тысяч жителей региона. Опрос проходил на сайте нацпроекты74.рф с 1 по 30 сентября, сообщает Управление проектной деятельности Правительства Челябинской области. Подробнее
В целях профилактики мошенничества ГУ МВД России по Челябинской области разработало для населения памятки, в которых наглядно представлены схемы дистанционного хищения денег, используемые аферистами. В информационном материале отражены основные схемы обмана — звонок от сотрудника банка о подозри Подробнее
Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова приняла участие в круглом столе, посвященном вопросам использования цифровых технологий удаленного доступа при отправлении правосудия, в Совете Федерации.
Министерство социальных отношений Челябинской области напоминает, что жителям региона, получающим пособия и другие выплаты по линии социальной защиты населения, необходимо открыть карты национальной платежной системы «Мир» до 31 декабря 2020 года.Переход на карты «Мир» актуален для тех, кто получает пособия, субсидии и иные выплаты на счета банковских карт других платежных систем, например, MasterCard, Visa. Это сделано для того, чтобы все выплаты от государства были под защитой и шли именно через национальную платежную систему.Тем, кто банковскую карту для зачисления пенсий и соцвыплат в кредитной организации получает впервые, счет сразу открывается на основе национальной платежной системы.В случае изменения реквизитов расчетного счета необходимо лично или по электронной почте обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства с заявлением о смене реквизитов. На официальных сайтах управлений указаны электронные адреса.Одновременно сообщаем, что возможность получения мер социальной поддержки на банковские карты системы Visa и MasterCard сохранится вплоть до 31 декабря 2020 года.