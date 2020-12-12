2020-12-08YEKT14:00:00 | Губерния В правительстве Челябинской области обсудили актуальные вопросы противодействия коррупции Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской области









Сегодня в правительстве Челябинской области состоялся семинар-совещание по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений. Его участниками стали представители Управления государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области, регионального министерства образования, правоохранительных органов, прокуратуры, а также студенческий актив вузов региона.Как рассказала заместитель начальника Управления государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области Елена Пенцова, в органах государственной власти региона уделяется большое внимание вопросам профилактики.«Мы второй год подряд работаем с молодежью. Мы прекрасно понимаем, что без вовлечения в эту деятельность вас, нового поколения, сформировать новые стандарты антикоррупционного мышления практически невозможно. Поэтому с вашим участием мы намерены двигаться дальше, готовы всегда видеть вас в стенах органов власти. Вы будущие руководители, будущие специалисты, которые придут к нам на службу. Поэтому в вашем возрасте важно сформировать позицию, собственное мышление, мнение в этом направлении, а потом ориентировать и тех, кто рядом с вами, на безусловное соблюдение законодательства. Мы собрались здесь, чтобы вы не испугались идти во власть, поняли, с чего нужно начинать», - отметила Елена Пенцова.Как было подчеркнуто на семинаре, должностные преступления имеют большой общественный резонанс, подрывают в глазах населения авторитет государственной власти и управления. Говоря о коррупции, следует ее рассматривать не только как прямой подкуп должностного лица, но и как такое явление, когда служащие и иные лица, уполномоченные выполнять публичные функции, используют свое служебное положение в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах.О том, что делать при склонении к коррупционному преступлению, рассказал заместитель начальника отдела по борьбе с коррупцией и защите бюджетных средств УЭБиПК - начальник отделения УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области Виталий Попов. По словам полицейского, следует по возможности осуществить аудио-, видеофиксацию нарушения или его инициативы, используя диктофон, мобильный телефон или иное записывающее устройство. Также об этом нужно незамедлительно сообщить в правоохранительные органы (полицию, прокуратуру или ФСБ).«Не нужно бояться, что вас накажут за то, что вы сообщили о том, что есть признаки нарушения. Если вы понимаете, назовем вещи своими именами, что у вас «выжимают» взятку… Поэтому мы призываем активно об этом сообщать. Никакие данные при этом разглашаться не будут, а дальше работу начнут правоохранительные органы. Бояться ответственности за то, что вы сообщите, не стоит. А если вы сознательно решили кого-то оклеветать, тогда я призываю вас очень хорошо подумать», - добавил прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Челябинской области Илья Инчин.Отметим, что в целях пресечения коррупционных преступлений в ГУ МВД России по Челябинской области принимают сообщения о фактах взяточничества по телефонам: 733-13-19; 733-13-20.Также работает круглосуточная горячая линия по вопросам коррупции: 8-800-300-76-00. Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской областиСегодня в правительстве Челябинской области состоялся семинар-совещание по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений. Его участниками стали представители Управления государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области, регионального министерства образования, правоохранительных органов, прокуратуры, а также студенческий актив вузов региона.Как рассказала заместитель начальника Управления государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской областив органах государственной власти региона уделяется большое внимание вопросам профилактики.«Мы второй год подряд работаем с молодежью. Мы прекрасно понимаем, что без вовлечения в эту деятельность вас, нового поколения, сформировать новые стандарты антикоррупционного мышления практически невозможно. Поэтому с вашим участием мы намерены двигаться дальше, готовы всегда видеть вас в стенах органов власти. Вы будущие руководители, будущие специалисты, которые придут к нам на службу. Поэтому в вашем возрасте важно сформировать позицию, собственное мышление, мнение в этом направлении, а потом ориентировать и тех, кто рядом с вами, на безусловное соблюдение законодательства. Мы собрались здесь, чтобы вы не испугались идти во власть, поняли, с чего нужно начинать»,- отметила Елена Пенцова.Как было подчеркнуто на семинаре, должностные преступления имеют большой общественный резонанс, подрывают в глазах населения авторитет государственной власти и управления. Говоря о коррупции, следует ее рассматривать не только как прямой подкуп должностного лица, но и как такое явление, когда служащие и иные лица, уполномоченные выполнять публичные функции, используют свое служебное положение в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах.О том, что делать при склонении к коррупционному преступлению, рассказал заместитель начальника отдела по борьбе с коррупцией и защите бюджетных средств УЭБиПК - начальник отделения УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области. По словам полицейского, следует по возможности осуществить аудио-, видеофиксацию нарушения или его инициативы, используя диктофон, мобильный телефон или иное записывающее устройство. Также об этом нужно незамедлительно сообщить в правоохранительные органы (полицию, прокуратуру или ФСБ).«Не нужно бояться, что вас накажут за то, что вы сообщили о том, что есть признаки нарушения. Если вы понимаете, назовем вещи своими именами, что у вас «выжимают» взятку… Поэтому мы призываем активно об этом сообщать. Никакие данные при этом разглашаться не будут, а дальше работу начнут правоохранительные органы. Бояться ответственности за то, что вы сообщите, не стоит. А если вы сознательно решили кого-то оклеветать, тогда я призываю вас очень хорошо подумать», - добавил прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Челябинской областиОтметим, что в целях пресечения коррупционных преступлений в ГУ МВД России по Челябинской области принимают сообщения о фактах взяточничества по телефонам: 733-13-19; 733-13-20.Также работает круглосуточная горячая линия по вопросам коррупции: 8-800-300-76-00. AzAzA 2020-12-08YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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