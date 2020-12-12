В Челябинском театре оперы и балета состоится гала-концерт «Посвящение Чайковскому»

Гала-концерт «Посвящение Чайковскому» станет кульминацией большого фестиваля «Кармен», посвященного 180-летию великого композитора Петра Ильича Чайковского, в Челябинском театре оперы и балета. Программа гала-концерта составлена так, чтобы зрители смогли оценить и насладиться разножанровыми произведениями. В первом отделении прозвучат как популярные, так и редко исполняемые романсы П. И. Чайковского: «Средь шумного бала», «Скажи, о чем в тени ветвей», «Отчего я люблю тебя» и многие другие. Второе отделение будет посвящено опере: артисты исполнят знаменитые арии и дуэты из «Евгения Онегина», «Иоланты», «Мазепы», «Орлеанской девы» и др.Гала-концерт «Посвящение Чайковскому» интересен еще и составом исполнителей. Зрителей ждет встреча с ведущими солистами и оркестром Челябинского театра оперы и балета, концертмейстером, заслуженным артистом Республики Южная Осетия Михаилом Мищенко (Новосибирск), а такжезвездами российской сцены – ведущей солисткой Большого театра, заслуженной артисткой России Агундой Кулаевой и солистом театра «Новая Опера», заслуженным артистом Республики Северная Осетия-Алания Алексеем Татаринцевым. Дирижер – Евгений Волынский.Гала-концерт «Посвящение Чайковскому» пройдет 9 декабря, а завершится фестиваль 20 декабря.