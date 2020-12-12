Медик из Озерска скончался от коронавируса

Врач озерской клинической больницы № 71 Федерального медико-биологического агентства скончался от коронавируса – Владимиру Плотникову было 55 лет.
Со ссылкой на родных сообщается, что доктор заразился не на работе, а ухаживая за родственниками в Кыштыме. С симптомами ковидной пневмонии врача доставили в больницу Кыштыма. Больше недели за его жизнь боролись реаниматологи, но в субботу, 5 декабря, Владимир Плотников скончался.
Прощание с ним состоится 9 декабря.
Всего в Челябинской области скончались, по официальным данным, 980 пациентов с COVID-19.
https://dostup1.ru/medicine/Medik-iz-Ozerska-skonchalsya-ot-koronavirusa_132376.html