В ночь на 10 декабря Солнце ударит по Земле

В ночь с 9 на 10 декабря 2020 года ожидаются первые за несколько лет геомагнитные возмущения, вызванные вспышкой на Солнце.

Как сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, вечером седьмого декабря на стороне Солнца, обращённой к Земле, была зарегистрирована вспышка уровня M4.4 (второй класс по мощности), ставшая крупнейшей за последние три года.

Во время вспышки произошел выброс массы солнечного вещества, которое распространяется по направлению к Земле. В настоящее время активная область Солнца находится в положении, при котором её воздействие на Землю максимально.

Затем произошла вторая вспышка, мощность которой примерно в пять раз меньше. Она относится к третьему по силе классу С. До второго класса ей не хватает примерно 30 процентов мощности. До высшего класса X - порядка 15.

«Современные средства наблюдения практически не имеют возможности следить за движением облаков солнечной плазмы на всём их пути к Земле. Исключение составляют лишь первые несколько часов, когда массы вещества находятся ещё вблизи Солнца. Остальной их путь скрыт от глаз», - отмечают в Лаборатории.

Первыми сигнал о приходе солнечных масс дадут космические аппараты, работающие в точке Лагранжа L1 на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли. Примерно через час после поступления этих сигналов облако плазмы окутает Землю.

Приход первых облаков солнечной плазмы в околоземное пространство ожидается уже в среду утром, девятого декабря, в 3-4 часа по московскому времени. Основное ядро выброса достигнет орбиты Земли около 22-24 часов среды.

Ученые отмечают, что в общей сложности наша планета погрузится в солнечное вещество более чем на сутки - до середины 10 декабря. При этом еще почти неделю будет сохраняться повышенная скорость солнечного ветра, обдувающего Землю.

По даннымGismeteo, в ближайшие десять дней ожидается очень спокойное геомагнитное поле. Геомагнитные возмущения силой четыре-пять баллов прогнозируются лишь 18 и 19 декабря.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-noch-na-10-dekabrya-solnce-udarit-po-zemle