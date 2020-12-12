2020-12-09YEKT10:00:00 | Губерния 12 декабря состоится второй ежегодный флешмоб снеговиков в Челябинске Источник: организаторы акции









100 снеговиков, в том числе от семьи губернатора. В субботу, 12 декабря, у Ледовой арены «Трактор» состоится новогодний флешмоб – очередной этап благотворительной акции «Снеговики-добряки», беспрецедентной по количеству участников. Ведь ее девиз - «Добро как снежный ком!».К акции присоединились около 300 участников. В том числе крупные компании и малый бизнес, а также коллективы детских садов, школ, железной дороги, суда и частные лица – жители Челябинской области. Всем миром исполнят новогодние мечты 1000 (!) детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию или имеют тяжелые диагнозы. Столько писем Деду Морозу собрали организаторы.Для участников акции флешмоб – это возможность встретиться на одной площадке, привлечь внимание других к добрым делам. Детские письма выдадут прямо там – вложат «в руки» снеговикам. Потому что именно снеговики в сказке доставляют письма Деду Морозу и приносят от него подарки! Всего собираются соорудить около 100 снеговиков: из снега и других материалов – креативных, соответствующих профилю каждой компании. Среди участников акции – семья губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который с супругой и сыном тоже планирует сделать снеговика.В программе флешмоба - любимые челябинцами ведущие Соня Гудим, Кирилл Родин и Арсен Карапетян, согревающие танцы и песни.Тем участникам акции, кто не придет на флешмоб, организаторы выдают письма отдельно.«Кто такие организаторы? Команда волонтеров! Только в оргкомитет входят 40 человек, – рассказывает Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. – Сотрудники некоммерческих организаций держат связь с семьями, журналисты помогают емко описать истории детей – наших героев, которые преодолевают трудности. Кто-то ищет партнеров и взаимодействует с ними, другие готовят флешмоб. А еще с нами SMM, разработчики сайта, типография, дизайнеры, редакции СМИ, фотографы. После флешмоба в декабре и январе самое ответственное – вручение подарков. Ничего нельзя упустить, ведь самое ценное – это эмоции каждого ребенка!»







Источник: организаторы акции100 снеговиков, в том числе от семьи губернатора. В субботу, 12 декабря, у Ледовой арены «Трактор» состоится новогодний флешмоб – очередной этап благотворительной акции «Снеговики-добряки», беспрецедентной по количеству участников. Ведь ее девиз - «Добро как снежный ком!».К акции присоединились около 300 участников. В том числе крупные компании и малый бизнес, а также коллективы детских садов, школ, железной дороги, суда и частные лица – жители Челябинской области. Всем миром исполнят новогодние мечты 1000 (!) детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию или имеют тяжелые диагнозы. Столько писем Деду Морозу собрали организаторы.Для участников акции флешмоб – это возможность встретиться на одной площадке, привлечь внимание других к добрым делам. Детские письма выдадут прямо там – вложат «в руки» снеговикам. Потому что именно снеговики в сказке доставляют письма Деду Морозу и приносят от него подарки! Всего собираются соорудить около 100 снеговиков: из снега и других материалов – креативных, соответствующих профилю каждой компании. Среди участников акции – семья губернатора Челябинской области, который с супругой и сыном тоже планирует сделать снеговика.В программе флешмоба - любимые челябинцами ведущие Соня Гудим, Кирилл Родин и Арсен Карапетян, согревающие танцы и песни.Тем участникам акции, кто не придет на флешмоб, организаторы выдают письма отдельно.«Кто такие организаторы? Команда волонтеров! Только в оргкомитет входят 40 человек, – рассказывает Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области. – Сотрудники некоммерческих организаций держат связь с семьями, журналисты помогают емко описать истории детей – наших героев, которые преодолевают трудности. Кто-то ищет партнеров и взаимодействует с ними, другие готовят флешмоб. А еще с нами SMM, разработчики сайта, типография, дизайнеры, редакции СМИ, фотографы. После флешмоба в декабре и январе самое ответственное – вручение подарков. Ничего нельзя упустить, ведь самое ценное – это эмоции каждого ребенка!» Источник: организаторы акции AzAzA 2020-12-09YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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