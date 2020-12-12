Руководитель Челябинскстата рассказала башкирским общественникам о предстоящей переписи населения

Экс-директора ООО «Порфирит» (ЗАТО Озерск, Челябинская область) признали виновным в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, – руководитель горнодобывающего предприятия утаил 9,6 млн рублей
В Озерске директор крупной компании скрыл от налогов ₽9,6 млн рублей Подробнее
Для черно-белых это второе подряд поражение. Встреча на арене «Трактор» в Челябинске завершилась 9 декабря со счетом 5:2. Победа осталась за командой Хельсинки. Первую шайбу финны забросили на 12-й минуте встречи. Подробнее
Сегодня первый заместитель губернатора Ирина Гехт провела традиционную пресс-конференцию, посвященную эпидемической ситуации в регионе. По словам Ирины Гехт, в регионе поставили прививку от ковид-19 уже порядка 700 человек, среди них медработники, социальные педагоги, полицейские и волонтеры. По данным первого заместителя губернатора, регион подошел к отметке в 30 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом коэффициент распространения составляет 0,99%, за прошедшие сутки диагноз «ковид-19» поставлен 298 южноуральцам.Охват тестированием составил 242 теста на 100 тысяч человек (в рамках рекомендаций Роспотребнадзора). В регионе насчитывается 7 тыс. 190 коек для инфицированных, резерв коечного фонда в области составляет 22,6%.Ирина Гехт отметила, что продолжает сохраняться тенденция по снижению числа госпитализаций заразившихся коронавирусом. Кроме того, уменьшилось число вызовов скорой помощи: по области за сутки было 2 396 выездов (во время пика было более 4 тысяч вызовов в сутки), по Челябинску - 1 058. Лекарственные препараты сегодня получают 20 340 пациентов за счет средств областного бюджета и 2 095 – за счет федерального.«Выросло и число телемедицинских консультаций – их уже проведено 158. Но это только начало процесса», - отметила первый замгубернатора.Ранее сообщалось о старте вакцинации от коронавируса. На сегодня уже 700 человек привиты, в большинстве случаев это медработники, педагоги, соцработники, волонтеры и полицейские.«В ближайшее время поступит еще одна партия вакцины – 2 тыс. доз, она будет направлена в медорганизации (их 69 по области) для проведения вакцинации. 1 тыс. доз была распределена на 9 медорганизаций (Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Миасс), а вскоре мы охватим и остальные медицинские учреждения региона. По мере наработки вакцины, надеемся, она будет поставляться в регион», - добавила Ирина Гехт.При этом прививочная кампания от гриппа и ОРВИ уже завершается, на данный момент охват составляет 89% от плана. Подробнее
Руководитель Челябинскстата Ольга Лосева приняла участие во встрече с активистами региональных башкирских общественных организаций, на которой обсуждались вопросы сохранения культуры, языка и традиций башкирского населения. Мероприятие состоялось в рамках Дней башкирской культуры и просвещения в Челябинской области, сообщает пресс-служба Челябинскстата.Встреча была организована в формате онлайн-конференции. В ней приняли участие заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Азат Бадранов и заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров. Организаторами выступили Международный союз общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир», Управление общественных связей правительства Челябинской области, представительство Республики Башкортостан в Челябинской области, Государственное автономное учреждение «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» и Челябинский областной союз социально-культурных общественных организаций «Ассоциация башкирских организаций».В ходе онлайн-встречи были представлены проекты башкирских общественников по сохранению истории, развитию культурных, этнических традиций, обсуждены вопросы, связанные с преподаванием башкирского языка.Руководитель Челябинскстата сообщила, что по данным переписи населения 2010 года на территории Челябинской области проживало 162 513 представителей башкирской национальности. Удельный вес их составлял 4,8% в общей численности населения региона. Башкиры были на третьем месте (по числу представителей) среди других национальностей Челябинской области.Ольга Лосева обратила особое внимание на то, что в ходе предстоящей в апреле 2021 года переписи будет собрана информация о национальном составе населения и о владении жителей области языками. «В основе переписи лежит принцип самостоятельного определения человеком своей национальной принадлежности, – подчеркнула она, – переписчик будет записывать национальность исключительно со слов опрашиваемого. По итогам переписи (наряду с другими важными данными) будет получена уникальная информация, которую невозможно получить ни из каких иных официальных источников и баз данных». Заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Азат Бадранов подчеркнул, что для республики Челябинская область – не просто соседний регион, а прежде всего субъект, в котором проживает большое число башкир. Именно поэтому вопросам национально-культурного развития, поддержания интереса к родному языку, истории, литературе уделяется такое пристальное внимание. Он поблагодарил правительство Челябинской области за большую поддержку в плане реализации образовательных программ. Сегодня в Челябинской области ведется обучение башкирскому языку в 19 дошкольных и 31 общеобразовательном учреждениях. На общественных началах изучение башкирского языка организовано в центре народного единства города Челябинска. Всего родной язык в Челябинской области изучают более четырех тысяч башкирских детей.