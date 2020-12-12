2020-12-09YEKT14:00:00 | Губерния В правительстве Челябинской области состоялся семинар для сотрудников кадровых служб Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской области









В правительстве Челябинской области 9 декабря состоялся семинар-совещание с руководителями региональных кадровых служб органов государственной власти, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией.С приветственным словом к участникам семинара обратилась заместитель руководителя аппарата губернатора Челябинской области – начальник Управления государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области Татьяна Язовских.«Сегодняшний семинар позволит обсудить самые актуальные вопросы, связанные с совершенствованием нашей работы, поделиться опытом в реализации новых инструментов и кадровых практик. Особую роль в этом играют цифровые технологии, которые позволяют нам делать это в режиме электронного взаимодействия», - сказала Татьяна Язовских.Специалисты обсудили профилактику коррупции в органах государственной власти Челябинской области, а также практические вопросы, возникающие при проведении работы по выявлению и минимизации коррупционных рисков. Семинар проведен в целях оказания методической помощи кадровым службам, уполномоченным на профилактику коррупционных и иных правонарушений.В мероприятии приняли участие сотрудники Управления государственной службы и противодействия коррупции регионального правительства, руководители кадровых служб органов государственной власти Челябинской области и представитель прокуратуры Челябинской области.Отметим, что в целях пресечения коррупционных преступлений в ГУ МВД России по Челябинской области принимают сообщения о фактах взяточничества по телефонам: 733-13-19; 733-13-20.Также работает круглосуточная горячая линия по вопросам коррупции: 8-800-300-76-00. Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской областиВ правительстве Челябинской области 9 декабря состоялся семинар-совещание с руководителями региональных кадровых служб органов государственной власти, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией.С приветственным словом к участникам семинара обратилась заместитель руководителя аппарата губернатора Челябинской области – начальник Управления государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области«Сегодняшний семинар позволит обсудить самые актуальные вопросы, связанные с совершенствованием нашей работы, поделиться опытом в реализации новых инструментов и кадровых практик. Особую роль в этом играют цифровые технологии, которые позволяют нам делать это в режиме электронного взаимодействия», - сказала Татьяна Язовских.Специалисты обсудили профилактику коррупции в органах государственной власти Челябинской области, а также практические вопросы, возникающие при проведении работы по выявлению и минимизации коррупционных рисков. Семинар проведен в целях оказания методической помощи кадровым службам, уполномоченным на профилактику коррупционных и иных правонарушений.В мероприятии приняли участие сотрудники Управления государственной службы и противодействия коррупции регионального правительства, руководители кадровых служб органов государственной власти Челябинской области и представитель прокуратуры Челябинской области.Отметим, что в целях пресечения коррупционных преступлений в ГУ МВД России по Челябинской области принимают сообщения о фактах взяточничества по телефонам: 733-13-19; 733-13-20.Также работает круглосуточная горячая линия по вопросам коррупции: 8-800-300-76-00. AzAzA 2020-12-09YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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