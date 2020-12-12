2020-12-09YEKT14:00:00 | Губерния В правительстве Челябинской области обсудили роль СМИ в антикоррупционной работе Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской области









Сегодня в правительстве Челябинской области состоялась пресс-конференция по вопросам противодействия коррупционным правонарушениям. Участники мероприятия отметили роль СМИ в формировании антикоррупционного сознания жителей региона, а также подвели итоги конкурса на лучшее журналистское произведение антикоррупционной тематики.Как рассказала начальник Управления государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области Татьяна Язовских, сообщения в средствах массовой информации для органов государственной власти являются сигналом к началу проверок фактов нарушения антикоррупционного законодательства.«Хочу сказать, что информация от СМИ является предметом постоянного анализа как правоохранительных органов, прокуратуры, так и органов государственной власти. Для нас эта информация – повод для начала проверочных мероприятий. Поэтому чем больше от вас информации, чем меньше тишины, тем эффективнее идет работа», - добавила Татьяна Язовских. Как было подчеркнуто на пресс-конференции, должностные преступления имеют большой общественный резонанс, подрывают в глазах населения авторитет государственной власти и управления. Поэтому журналистам не стоит бояться писать о коррупции, ведь коррупция любит тишину, а чем больше будет информационной огласки, тем больше у южноуральцев будет формироваться антикоррупционное сознание.Также на пресс-конференции были подведены итоги конкурса на лучшее журналистское произведение антикоррупционной тематики. В номинации «Печатные СМИ» дипломом первой степени награжден Ильдар Гиззатуллин (газета «Аргументы и факты», г. Челябинск);дипломом второй степени - Ольга Терякова (газета «Всходы», с. Фершампенуаз); дипломом третьей степени - Юлия Нестеренко (газета «Колос», с. Уйское);В номинации «Электронные СМИ» дипломом первой степени награждена Мажаурова Елена (телепрограмма «Нагайбакская неделя», с. Фершампенуаз), дипломом второй степени - авторский коллектив: Марианна Лысенко, Евгений Чекалов, Юрий Погоров, Анастасия Плотникова, Илья Иванов (Областное телевидение, г. Челябинск);дипломом третьей степени - Юлия Нигматулина (радиоканал «Бизнес ФМ Челябинск», г. Челябинск).«Уважаемые коллеги, поздравляем всех с заслуженной победой и приглашаем принять участие в журналистском конкурсе средств массовой информации Челябинской области! Необязательно сидеть и ждать громкого и резонансного дела, чтобы рассказывать о коррупции. Это явление начинается на бытовом уровне, возможно, большинству важнее ваша помощь в борьбе с таким повседневным проявлением коррупции. Люди этого очень ждут, тем таких достаточно. Много информации можно дать и о профилактике подобных явлений, о том, как не втянуться в эти истории. Давайте вместе работать по этой теме», - сказала начальник Управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области Мария Хворостова. Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской областиСегодня в правительстве Челябинской области состоялась пресс-конференция по вопросам противодействия коррупционным правонарушениям. Участники мероприятия отметили роль СМИ в формировании антикоррупционного сознания жителей региона, а также подвели итоги конкурса на лучшее журналистское произведение антикоррупционной тематики.Как рассказала начальник Управления государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской областисообщения в средствах массовой информации для органов государственной власти являются сигналом к началу проверок фактов нарушения антикоррупционного законодательства.«Хочу сказать, что информация от СМИ является предметом постоянного анализа как правоохранительных органов, прокуратуры, так и органов государственной власти. Для нас эта информация – повод для начала проверочных мероприятий. Поэтому чем больше от вас информации, чем меньше тишины, тем эффективнее идет работа», - добавила Татьяна Язовских. Как было подчеркнуто на пресс-конференции, должностные преступления имеют большой общественный резонанс, подрывают в глазах населения авторитет государственной власти и управления. Поэтому журналистам не стоит бояться писать о коррупции, ведь коррупция любит тишину, а чем больше будет информационной огласки, тем больше у южноуральцев будет формироваться антикоррупционное сознание.Также на пресс-конференции были подведены итоги конкурса на лучшее журналистское произведение антикоррупционной тематики.дипломом первой степени награжден Ильдар Гиззатуллин (газета «Аргументы и факты», г. Челябинск);дипломом второй степени - Ольга Терякова (газета «Всходы», с. Фершампенуаз); дипломом третьей степени - Юлия Нестеренко (газета «Колос», с. Уйское);дипломом первой степени награждена Мажаурова Елена (телепрограмма «Нагайбакская неделя», с. Фершампенуаз), дипломом второй степени - авторский коллектив: Марианна Лысенко, Евгений Чекалов, Юрий Погоров, Анастасия Плотникова, Илья Иванов (Областное телевидение, г. Челябинск);дипломом третьей степени - Юлия Нигматулина (радиоканал «Бизнес ФМ Челябинск», г. Челябинск).«Уважаемые коллеги, поздравляем всех с заслуженной победой и приглашаем принять участие в журналистском конкурсе средств массовой информации Челябинской области! Необязательно сидеть и ждать громкого и резонансного дела, чтобы рассказывать о коррупции. Это явление начинается на бытовом уровне, возможно, большинству важнее ваша помощь в борьбе с таким повседневным проявлением коррупции. Люди этого очень ждут, тем таких достаточно. Много информации можно дать и о профилактике подобных явлений, о том, как не втянуться в эти истории. Давайте вместе работать по этой теме», - сказала начальник Управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области AzAzA 2020-12-09YEKT14:00:00 Нашли ошибку? 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