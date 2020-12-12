Центр межкультурных коммуникаций Публичной библиотеки отмечает первый день рождения

11 декабря Центр международных коммуникаций Публичной библиотеки отмечает первый день рождения. Ровно год назад новое структурное подразделение, открывшееся на базе отдела иностранной литературы, распахнуло свои двери для южноуральцев и гостей города.Сегодня Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной библиотеки – это многофункциональная (интеллектуальная, проектная и событийная) площадка по развитию межкультурных компетенций личности, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.В течение года специалистами Центра были реализованы многие масштабные международные проекты:
Фестивали национальных культур (в рамках межрегионального проекта «Контуры многополярного мира. Саммиты ШОС и БРИКС»),
Международный онлайн-марафон «С миру по сказке» – цикл видеоисторий о сказках в исполнении российских и зарубежных спикеров (приняли участие представители 10 стран),
Discover Chelyabinsk – серия мини-туров о достопримечательностях Челябинска на английском языке,
«Русский без границ» – программа социализации иностранных студентов посредством изучения русского языка,
«Экспертное мнение» – серия интервью со специалистами в сфере межкультурных коммуникаций,
«Живая библиотека» – встречи с представителями национально-культурных объединений,
онлайн-марафон «Музыка – универсальный язык межкультурного общения».
Ко дню рождения сотрудники Центра подготовили насыщенную программу для читателей и гостей Публички.Так, с 11 по 26 декабря состоится конкурс на звание «Амбассадор Центра межкультурных коммуникаций». Срединоминаций:«Самый активный читатель», «Самый активный пользователь», «Самый активный буккроссер», «Самый активный участник проектов» и «Самый активный волонтер».До 15 декабря проходит Международная акция «Полет U-74»– обмен открыток, своеобразный способ открыть «закрытые» в период пандемии COVID-19 границы мира и отличная возможность авторам самых необычных, красивых, редких художественных работ заявить миру о себе. Ведь именно работы южноуральцев, прошедшие конкурсный отбор, будут напечатаны на почтовых карточках для международных отправлений.Первая отправка пройдет уже 16 декабря. Чтобы отправить открытку друзьям по переписке, приходите в Центр межкультурных коммуникаций на улице Цвиллинга, 61.19 декабря в группе Центра соцсети «ВКонтакте» состоится онлайн-викторина «Вокруг света», посвященная писателям, странам и языкам.А 22 декабря, в 17:30, челябинцев приглашают на праздничный вечер «В ожидании Чуда. Рождественские традиции поляков» (проводится совместно с Польским обществом «Солярис»).Кроме того, в рамках праздничной программы планируются исследования межкультурных коммуникаций, общение с иностранными студентами (в рамках проекта «Русский язык без границ») и открытие волонтерского корпуса, встречи c руководителями национально-культурных центров, диаспор и землячеств, а также подписание соглашения с Общественной палатой Челябинской области и Ассамблеей народов Челябинской области.
Источник: ЧОУНБ