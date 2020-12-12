2020-12-09YEKT14:00:00 | Губерния Увельских круп станет ещё больше — и в России, и за рубежом Источник:









Расширение производства и наращивание экспортного потенциала выводит на ведущие позиции в России крупнейшего производителя фасованных круп в Уральском федеральном округе ООО «Ресурс», который базируется в Увельском районе Челябинской области. Компания реализует новый масштабный проект по производству овсяных продуктов. На поддержку экспорта направлен национальный проект («Международная кооперация и экспорт» — один из национальных проектов в России), цель которого, в том числе увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем продукте страны.Как сообщил управляющий директор предприятия Виталий Зяблин, уже сданы в эксплуатацию инфраструктурные объекты теплоснабжения и водоснабжения. Запуск первой очереди — цеха по производству овсяных хлопьев и логистического склада готовой продукции — запланирован на декабрь, выход на производственную мощность — на февраль 2021 года. Сейчас ведётся наладка оборудования и обустройство прилегающей территории.Новый производственно-логистический комплекс компании «Ресурс» построен в расчёте на увеличение объёма экспорта. Предприятие, которое выпускает фасованные крупы с 1992 года, сейчас активно осваивает рынок сбыта своей продукции в Китайской Народной Республике. Благодаря экспорту в Китай доля экспортной выручки ООО «Ресурс» выросла с 5 процентов в 2019 году до 9 процентов в 2020 году. По итогам 2019 года компания получила звание «Экспортёр года в агропромышленном комплексе» в своём производственном сегменте среди предприятий Уральского федерального округа и заняла второе место по аналогичным показателям в Российской Федерации. Виталий Зяблин уверен, что темп роста экспортных поставок позволит компании в скором времени стать лидером экспорта крупяных изделий в России:«Логистический склад запланирован с точки зрения оптимизации и улучшения бизнес-процессов, повышения эффективности отгрузки. Сейчас мы расположены на ТЛК «Южноуральский», где и планируем оставаться, но вся готовая продукция будет направляться сюда, будем её отгружать в автоматизированном формате более эффективно, более производительно. Мы расширяем ассортимент, наращиваем объём производства, поэтому и строим этот комплекс. Объём единовременного хранения на этом складе — 15 тысяч паллето-мест, или около 8 тысяч тонн готовой продукции. Планируем прогонять около 24 тысяч тонн за месяц. Это первая очередь склада, запланировано строительство второй очереди. Благодаря автоматизации мы сможем отгружать больше: примерно 80 тонн готовой продукции за час, в то время как сейчас за сутки в среднем отгружаем около 400 тонн».На территории, которую мы приобрели в долгосрочную аренду, разместятся производственные объекты, которые будут возводиться в несколько этапов. Первая очередь, строительство которой уже заканчивается, — это склад готовой продукции, цех переработки овса и овсяной крупы, элеваторный комплекс на 15 тысяч тонн единовременного хранения с возможностью расширения до 30 тысяч тонн. Готовы вспомогательные складские помещения, где мы отгружаем вторсырьё, крупяные отходы, — рассказывает управляющий директор ООО «Ресурс».На территории нового производственного комплекса практически завершено строительство газовой котельной, в которой будет утилизироваться овсяная лузга, а также объекты водоподготовки, пожарные резервуары, формируются дорожные проезды. В перспективе к производственной площадке будут подведены железнодорожные пути от станции Нижнеувельской.Стоимость реализации этого масштабного проекта оценивается на уровне четырёх миллиардов рублей, из которых 80 процентов составляют инвестиционные кредиты, а остальное — собственные средства компании. В категории производителей крупяной продукции новый производственно-логистический комплекс претендует на уникальность как по объёму хранения и автоматизации отгрузки, так и по специализации — это высокопроизводительная переработка овсяной крупы.В компании «Ресурс» уже начат приём персонала, который будет проходить обучение здесь же, на новой площадке. Это объясняется уникальностью оборудования, собственными стандартами и требованиями к профессиональным знаниям работников. В первую очередь будут востребованы аппаратчики, наладчики, электромонтёры, слесари КиП. Зарплата у них будет выше, чем в среднем по Челябинской области. Как говорит Виталий Зяблин, к этим специалистам особенное отношение на предприятии, которое стремится быть для них интересным как работодатель. На объектах первой очереди будет создано около 80 новых высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест.Успешной реализации проекта строительства производственно-логистического комплекса способствует государственная поддержка. Активно сотрудничают с «Ресурсом» Министерство сельского хозяйства Челябинской области и администрация Увельского муниципального района. Предприятие пользуется такими инструментами господдержки как субсидирование и льготное кредитование.«Сейчас мы очень плотно работаем с Российским экспортным центром по субсидированию логистики экспортных поставок, что тоже для нас является хорошим подспорьем в доходности по экспортным контрактам. В этом году цена на овёс выросла из-за засухи, и благодаря субсидиям мы хорошо компенсируем недополученную прибыль, — говорит Виталий Зяблин. — Со своей стороны, мы платим налоги в бюджет — в первую очередь это налог на прибыль, также налог на имущество, НДС, НДФЛ. Благодаря введению этого объекта мы за пять лет дополнительно дадим в бюджеты всех уровней порядка миллиарда рублей налоговых отчислений». Источник: https://cholman.rbsmi.ru/news/ia-interfaks-bashkiriya-za-9-mesyatsev-uvelichila-eksport-produktsii-apk-pochti-vtroe-do-36-4-mln/ Расширение производства и наращивание экспортного потенциала выводит на ведущие позиции в России крупнейшего производителя фасованных круп в Уральском федеральном округе ООО «Ресурс», который базируется в Увельском районе Челябинской области. Компания реализует новый масштабный проект по производству овсяных продуктов. На поддержку экспорта направлен национальный проект («Международная кооперация и экспорт» — один из национальных проектов в России), цель которого, в том числе увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем продукте страны.Как сообщил управляющий директор предприятия, уже сданы в эксплуатацию инфраструктурные объекты теплоснабжения и водоснабжения. Запуск первой очереди — цеха по производству овсяных хлопьев и логистического склада готовой продукции — запланирован на декабрь, выход на производственную мощность — на февраль 2021 года. Сейчас ведётся наладка оборудования и обустройство прилегающей территории.Новый производственно-логистический комплекс компании «Ресурс» построен в расчёте на увеличение объёма экспорта. Предприятие, которое выпускает фасованные крупы с 1992 года, сейчас активно осваивает рынок сбыта своей продукции в Китайской Народной Республике. Благодаря экспорту в Китай доля экспортной выручки ООО «Ресурс» выросла с 5 процентов в 2019 году до 9 процентов в 2020 году. По итогам 2019 года компания получила звание «Экспортёр года в агропромышленном комплексе» в своём производственном сегменте среди предприятий Уральского федерального округа и заняла второе место по аналогичным показателям в Российской Федерации.уверен, что темп роста экспортных поставок позволит компании в скором времени стать лидером экспорта крупяных изделий в России:«Логистический склад запланирован с точки зрения оптимизации и улучшения бизнес-процессов, повышения эффективности отгрузки. Сейчас мы расположены на ТЛК «Южноуральский», где и планируем оставаться, но вся готовая продукция будет направляться сюда, будем её отгружать в автоматизированном формате более эффективно, более производительно. Мы расширяем ассортимент, наращиваем объём производства, поэтому и строим этот комплекс. Объём единовременного хранения на этом складе — 15 тысяч паллето-мест, или около 8 тысяч тонн готовой продукции. Планируем прогонять около 24 тысяч тонн за месяц. Это первая очередь склада, запланировано строительство второй очереди. Благодаря автоматизации мы сможем отгружать больше: примерно 80 тонн готовой продукции за час, в то время как сейчас за сутки в среднем отгружаем около 400 тонн».На территории, которую мы приобрели в долгосрочную аренду, разместятся производственные объекты, которые будут возводиться в несколько этапов. Первая очередь, строительство которой уже заканчивается, — это склад готовой продукции, цех переработки овса и овсяной крупы, элеваторный комплекс на 15 тысяч тонн единовременного хранения с возможностью расширения до 30 тысяч тонн. Готовы вспомогательные складские помещения, где мы отгружаем вторсырьё, крупяные отходы, — рассказывает управляющий директор ООО «Ресурс».На территории нового производственного комплекса практически завершено строительство газовой котельной, в которой будет утилизироваться овсяная лузга, а также объекты водоподготовки, пожарные резервуары, формируются дорожные проезды. В перспективе к производственной площадке будут подведены железнодорожные пути от станции Нижнеувельской.Стоимость реализации этого масштабного проекта оценивается на уровне четырёх миллиардов рублей, из которых 80 процентов составляют инвестиционные кредиты, а остальное — собственные средства компании. В категории производителей крупяной продукции новый производственно-логистический комплекс претендует на уникальность как по объёму хранения и автоматизации отгрузки, так и по специализации — это высокопроизводительная переработка овсяной крупы.В компании «Ресурс» уже начат приём персонала, который будет проходить обучение здесь же, на новой площадке. Это объясняется уникальностью оборудования, собственными стандартами и требованиями к профессиональным знаниям работников. В первую очередь будут востребованы аппаратчики, наладчики, электромонтёры, слесари КиП. Зарплата у них будет выше, чем в среднем по Челябинской области. Как говорит Виталий Зяблин, к этим специалистам особенное отношение на предприятии, которое стремится быть для них интересным как работодатель. На объектах первой очереди будет создано около 80 новых высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест.Успешной реализации проекта строительства производственно-логистического комплекса способствует государственная поддержка. Активно сотрудничают с «Ресурсом» Министерство сельского хозяйства Челябинской области и администрация Увельского муниципального района. Предприятие пользуется такими инструментами господдержки как субсидирование и льготное кредитование.«Сейчас мы очень плотно работаем с Российским экспортным центром по субсидированию логистики экспортных поставок, что тоже для нас является хорошим подспорьем в доходности по экспортным контрактам. В этом году цена на овёс выросла из-за засухи, и благодаря субсидиям мы хорошо компенсируем недополученную прибыль, — говорит Виталий Зяблин. — Со своей стороны, мы платим налоги в бюджет — в первую очередь это налог на прибыль, также налог на имущество, НДС, НДФЛ. Благодаря введению этого объекта мы за пять лет дополнительно дадим в бюджеты всех уровней порядка миллиарда рублей налоговых отчислений». AzAzA 2020-12-09YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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