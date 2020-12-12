2020-12-09YEKT14:00:00 | Губерния Три предприятия Челябинской области признаны лучшими экспортерами страны Источник: РЭЦ









Сегодня в Москве состоялась церемония награждения лучших экспортеров страны – победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года». Мероприятие прошло в рамках форума «Сделано в России – 2020», в котором принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Три южноуральские компании - Автомобильный завод «УРАЛ», Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования и ООО «Ресурс» - вошли в число победителей.В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес» первое место занял автомобильный завод «УРАЛ».В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство» второе место занял Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования. В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «крупный бизнес» второе место заняло ООО «Ресурс» (торговая марка «Увелка»).Награды победителям вручил председатель конкурсной комиссии, первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов.Торжественная церемония награждения лучших экспортеров страны состоялась в рамках форума «Сделано в России – 2020», в котором принял участие председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр осмотрел выставку российской экспортной продукции, в том числе и стенд Челябинской области. Поддержка ориентированных на экспорт предприятий является приоритетным направлением и для Челябинской области. Это одна из важнейших задач, которые ставит перед правительством региона губернатор Алексей Текслер.На поддержку экспорта направлен национальный проект («Международная кооперация и экспорт» — один из национальных проектов в России), цель которого – увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров, увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем продукте страны, формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли между государствами - членами Союза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций.Автомобильный завод «Урал» стал одним из четырех предприятий Челябинской области, заключившим с Минпромторгом России соглашение о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Главная цель – увеличить объемы экспорта седельных тягачей, специальных пассажирских транспортных средств, шасси, грузовиков и самосвалов в страны СНГ и дальнего зарубежья. Предприятие специализируется на выпуске грузовых автомобилей высокой проходимости марки «УРАЛ», в том числе работающих на природном газе. Предприятие располагает научной и производственной базами, позволяющими реализовывать полный жизненный цикл изделий, исследование, разработку, изготовление, испытания, постановку на серийное производство. Продукция поставляется в 15 стран мира.ООО «Златоустовский Завод Бетоносмесительного Оборудования» осуществляет проектирование и производство бетонных заводов летнего и зимнего исполнения с подачей материалов скипом или лентой, установки стационарные или мобильные, производительностью от 15 до 144 куб. метров бетона за час работы. Предприятие – №1 по количеству установленных бетонных заводов в РФ с 2013 по 2020 гг., количество реализованных заводов с каждым годом растет и не опускается ниже отметки в 120 бетонных заводов/год.ООО «Ресурс» («УВЕЛКА») - переработчик зерна и производитель качественных круп и зерновых хлопьев, имеющий прямые контракты с ведущими производителями продовольственного зерна. Производственные мощности вырабатываемой продукции - 146 600 тонн/год. Ассортимент компании состоит из нескольких товарных линеек, каждая из которых является лидером продаж в своей категории. Основной продукт компании «Увелка» – это крупы в варочных пакетиках (около 50% от общего объема продаж круп данной категории). На сегодняшний день компания - один из крупнейших производителей этого продукта в России.В настоящее время на территории Челябинской области ООО «Ресурс» реализует проект по строительству производственно–логистического комплекса. Размещение планируется на земельном участке площадью 23 га на территории Увельского района. Срок реализации проекта: дата начала строительства – 20 декабря 2018 года; срок строительства I очереди (логистический центр, производственный цех, элеватор для приемки и хранения зерна) – 3 года; срок строительства II очереди (склад сырья и упаковки, цех по производству пищевой продукции) – 2 года. Общая стоимость проекта: 3 800 000 рублей, в т.ч. собственных средств 500 000 рублей, заемных средств: 3 300 000 рублей. Источник: РЭЦСегодня в Москве состоялась церемония награждения лучших экспортеров страны – победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года». Мероприятие прошло в рамках форума «Сделано в России – 2020», в котором принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Три южноуральские компании - Автомобильный завод «УРАЛ», Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования и ООО «Ресурс» - вошли в число победителей.В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес» первое место занял автомобильный завод «УРАЛ».В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство» второе место занял Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования. В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «крупный бизнес» второе место заняло ООО «Ресурс» (торговая марка «Увелка»).Награды победителям вручил председатель конкурсной комиссии, первый вице-премьер Правительства России.Торжественная церемония награждения лучших экспортеров страны состоялась в рамках форума «Сделано в России – 2020», в котором принял участие председатель Правительства РФ. Премьер-министр осмотрел выставку российской экспортной продукции, в том числе и стенд Челябинской области. Поддержка ориентированных на экспорт предприятий является приоритетным направлением и для Челябинской области. Это одна из важнейших задач, которые ставит перед правительством региона губернаторНа поддержку экспорта направлен национальный проект («Международная кооперация и экспорт» — один из национальных проектов в России), цель которого – увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров, увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем продукте страны, формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли между государствами - членами Союза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций.стал одним из четырех предприятий Челябинской области, заключившим с Минпромторгом России соглашение о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Главная цель – увеличить объемы экспорта седельных тягачей, специальных пассажирских транспортных средств, шасси, грузовиков и самосвалов в страны СНГ и дальнего зарубежья. Предприятие специализируется на выпуске грузовых автомобилей высокой проходимости марки «УРАЛ», в том числе работающих на природном газе. Предприятие располагает научной и производственной базами, позволяющими реализовывать полный жизненный цикл изделий, исследование, разработку, изготовление, испытания, постановку на серийное производство. Продукция поставляется в 15 стран мира.осуществляет проектирование и производство бетонных заводов летнего и зимнего исполнения с подачей материалов скипом или лентой, установки стационарные или мобильные, производительностью от 15 до 144 куб. метров бетона за час работы. Предприятие – №1 по количеству установленных бетонных заводов в РФ с 2013 по 2020 гг., количество реализованных заводов с каждым годом растет и не опускается ниже отметки в 120 бетонных заводов/год.(«УВЕЛКА») - переработчик зерна и производитель качественных круп и зерновых хлопьев, имеющий прямые контракты с ведущими производителями продовольственного зерна. Производственные мощности вырабатываемой продукции - 146 600 тонн/год. Ассортимент компании состоит из нескольких товарных линеек, каждая из которых является лидером продаж в своей категории. Основной продукт компании «Увелка» – это крупы в варочных пакетиках (около 50% от общего объема продаж круп данной категории). На сегодняшний день компания - один из крупнейших производителей этого продукта в России.В настоящее время на территории Челябинской области ООО «Ресурс» реализует проект по строительству производственно–логистического комплекса. Размещение планируется на земельном участке площадью 23 га на территории Увельского района. Срок реализации проекта: дата начала строительства – 20 декабря 2018 года; срок строительства I очереди (логистический центр, производственный цех, элеватор для приемки и хранения зерна) – 3 года; срок строительства II очереди (склад сырья и упаковки, цех по производству пищевой продукции) – 2 года. Общая стоимость проекта: 3 800 000 рублей, в т.ч. собственных средств 500 000 рублей, заемных средств: 3 300 000 рублей. AzAzA 2020-12-09YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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