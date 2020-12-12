2020-12-10YEKT06:00:00 | Губерния «Территория Бизнеса» стала победителем всероссийского конкурса Источник: МФЦ «Территория Бизнеса»









Челябинская область стала лидером по объему выданных микрозаймов по низким ставкам. Регион занял первое место в IV Всероссийском конкурсе социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями. Он проводился по 13 номинациям, в одной из которых – «Лучший проект микрофинансовой организации в сфере повышения финансовой доступности» – победителем стала «Территория Бизнеса». Работа центра осуществляется в рамках реализации на Южном Урале национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».За период с июля 2019 по июнь 2020 «Территорией Бизнеса» выдано микрозаймов на сумму порядка 200 млн рублей. Ставки за пользование микрозаймами в «Территории Бизнеса» установлены на уровне, ниже установленного приказом Минэкономразвития РФ порога – от 1% годовых. Кроме того, в Челябинской области 16 моногородов, и на долю заемщиков из этих территорий приходится порядка половины действующего портфеля микрозаймов, максимальная ставка по этим микрозаймам не превышает половины ключевой ставки Банка России.Также эксперты конкурса отметили антикризисную работу правительства Челябинской области и «Территории Бизнеса» в период ограничений.«В сжатые сроки нами было принято решение о разработки антикризисной программы льготного микрофинансирования «Антивирус», которая позволяла предпринимателям получить заём по минимальной ставке – 1% годовых. Для реализации этой программы губернатор Алексей Леонидович Текслер направил дополнительные 290 миллионов рублей из регионального бюджета, что стало существенной поддержкой для предпринимателей Челябинской области и позволило сохранить более 6,5 тысяч рабочих мест. Кроме того, был запущен ряд программ по реструктуризации действующего портфеля, позволяющих так же снизить ставки и воспользоваться отсрочкой платежей», - прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.Напомним, микрофинансовая организация была создана на базе «Территории Бизнеса» по распоряжению правительства Челябинской области. Инициаторами выступили депутаты Законодательного Собрания региона, члены общественных организаций и бизнес-объединений. Сегодня для предпринимателей региона действуют 8 программ микрофинансирования, которые разработаны с учетом особенностей бизнеса клиента. Ставка по займам варьируется от 2,125% до 6,375% годовых. Предприниматели могут получить микрозаём в размере от 100 тысяч до 5 млн рублей.«Благодаря всесторонней поддержке губернатора и экономического блока правительства Челябинской области мы развиваем этот инструмент поддержки, разрабатываем новые программы микрофинансирования, исходя из запросов самих предпринимателей. С 2018 года нами выдано уже более 500 займов на сумму порядка 1,1 млрд рублей», – прокомментировал Артур Юсупов, генеральный директор «Территория Бизнеса».Подробную информацию о программах микрофинансирования и условиях получения микрозайма можно узнать на едином портале территориябизнеса74.рф, по телефону 8 800 350 24 74 или на очной консультации в МФЦ «Территория Бизнеса» по адресу: ул. Российская, 110, к.1, 2 этажРабота «Территории Бизнеса» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Источник: МФЦ «Территория Бизнеса»Челябинская область стала лидером по объему выданных микрозаймов по низким ставкам. Регион занял первое место в IV Всероссийском конкурсе социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями. Он проводился по 13 номинациям, в одной из которых – «Лучший проект микрофинансовой организации в сфере повышения финансовой доступности» – победителем стала «Территория Бизнеса». Работа центра осуществляется в рамках реализации на Южном Урале национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».За период с июля 2019 по июнь 2020 «Территорией Бизнеса» выдано микрозаймов на сумму порядка 200 млн рублей. Ставки за пользование микрозаймами в «Территории Бизнеса» установлены на уровне, ниже установленного приказом Минэкономразвития РФ порога – от 1% годовых. Кроме того, в Челябинской области 16 моногородов, и на долю заемщиков из этих территорий приходится порядка половины действующего портфеля микрозаймов, максимальная ставка по этим микрозаймам не превышает половины ключевой ставки Банка России.Также эксперты конкурса отметили антикризисную работу правительства Челябинской области и «Территории Бизнеса» в период ограничений.«В сжатые сроки нами было принято решение о разработки антикризисной программы льготного микрофинансирования «Антивирус», которая позволяла предпринимателям получить заём по минимальной ставке – 1% годовых. Для реализации этой программы губернаторнаправил дополнительные 290 миллионов рублей из регионального бюджета, что стало существенной поддержкой для предпринимателей Челябинской области и позволило сохранить более 6,5 тысяч рабочих мест. Кроме того, был запущен ряд программ по реструктуризации действующего портфеля, позволяющих так же снизить ставки и воспользоваться отсрочкой платежей», - прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области.Напомним, микрофинансовая организация была создана на базе «Территории Бизнеса» по распоряжению правительства Челябинской области. Инициаторами выступили депутаты Законодательного Собрания региона, члены общественных организаций и бизнес-объединений. Сегодня для предпринимателей региона действуют 8 программ микрофинансирования, которые разработаны с учетом особенностей бизнеса клиента. Ставка по займам варьируется от 2,125% до 6,375% годовых. Предприниматели могут получить микрозаём в размере от 100 тысяч до 5 млн рублей.«Благодаря всесторонней поддержке губернатора и экономического блока правительства Челябинской области мы развиваем этот инструмент поддержки, разрабатываем новые программы микрофинансирования, исходя из запросов самих предпринимателей. С 2018 года нами выдано уже более 500 займов на сумму порядка 1,1 млрд рублей», – прокомментировалгенеральный директор «Территория Бизнеса».Подробную информацию о программах микрофинансирования и условиях получения микрозайма можно узнать на едином портале территориябизнеса74.рф, по телефону 8 800 350 24 74 или на очной консультации в МФЦ «Территория Бизнеса» по адресу: ул. Российская, 110, к.1, 2 этажРабота «Территории Бизнеса» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». AzAzA 2020-12-10YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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