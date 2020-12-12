2020-12-10YEKT06:00:00 | Губерния В 2020 году 1360 детей-сирот обрели семью Источник: rusvesna.su









За последние несколько лет региональный банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Челябинской области сократился более чем в два раза. В 2020 году 1362 ребенка, обрели семью, в том числе и вернулись к родным родителям.«Главная наша задача, чтобы каждый ребенок жил в семье, получал внимание и заботу. Именно поэтому важна работа с семьей до того, как дети оказались в учреждении. В регионе создана сеть организаций, оказывающих комплексную помощь по психологическому и социально-педагогическому сопровождению семей, — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. — Но несмотря на это, социальное сиротство остается, поэтому большое внимание мы уделяем работе с приемными семьями: вводим новые меры поддержки для таких семей, увеличиваем выплаты» В 2020 году на эти цели предусмотрено почти два миллиарда рублей. В области работают 27 школ, где будущие мамы и папы готовятся к новой для себя роли, получают помощь педагогов, психологов, юристов. Для того чтобы дети легко адаптировались в замещающих семьях, в регионе функционируют 56 служб сопровождения замещающих семей.В настоящее время в Челябинской области 6 919 детей-сирот находятся под опекой и 3504 ребенка проживают в 2279 приемных семьях. В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются 1856 детей.Для приемных семей действуют меры социальной поддержки, среди которых — ежемесячное пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (10 661,0 руб.); вознаграждение за воспитание приемного ребенка (ежемесячная выплата в размере 5 474,45 руб.); единовременная денежная выплата при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (158 201,5 руб.) и другие. Подробнее узнать о мерах соцподдержки приемных семей в Челябинской области можно на Алексеем Текслером было принято решение о выделении дополнительных 107 млн рублей. Уже израсходовано более 562 млн рублей и приобретено 658 жилых помещений, а также заключено 82 контракта на сумму 80 млн рублей, таким образом, до конца года в рамках выделенных средств планируется приобрести 943 жилых помещения. Источник: rusvesna.suЗа последние несколько лет региональный банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Челябинской области сократился более чем в два раза. В 2020 году 1362 ребенка, обрели семью, в том числе и вернулись к родным родителям.«Главная наша задача, чтобы каждый ребенок жил в семье, получал внимание и заботу. Именно поэтому важна работа с семьей до того, как дети оказались в учреждении. В регионе создана сеть организаций, оказывающих комплексную помощь по психологическому и социально-педагогическому сопровождению семей, — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области. — Но несмотря на это, социальное сиротство остается, поэтому большое внимание мы уделяем работе с приемными семьями: вводим новые меры поддержки для таких семей, увеличиваем выплаты» В 2020 году на эти цели предусмотрено почти два миллиарда рублей. В области работают 27 школ, где будущие мамы и папы готовятся к новой для себя роли, получают помощь педагогов, психологов, юристов. Для того чтобы дети легко адаптировались в замещающих семьях, в регионе функционируют 56 служб сопровождения замещающих семей.В настоящее время в Челябинской области 6 919 детей-сирот находятся под опекой и 3504 ребенка проживают в 2279 приемных семьях. В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются 1856 детей.Для приемных семей действуют меры социальной поддержки, среди которых — ежемесячное пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (10 661,0 руб.); вознаграждение за воспитание приемного ребенка (ежемесячная выплата в размере 5 474,45 руб.); единовременная денежная выплата при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (158 201,5 руб.) и другие. Подробнее узнать о мерах соцподдержки приемных семей в Челябинской области можно на сайте . Большое внимание уделяется вопросу обеспечения жильем детей-сирот. На эти цели в 2020 году первоначально было направлено 737 млн рублей. Учитывая сложившуюся ситуацию по количеству детей-сирот в очереди, губернатором Челябинской областибыло принято решение о выделении дополнительных 107 млн рублей. Уже израсходовано более 562 млн рублей и приобретено 658 жилых помещений, а также заключено 82 контракта на сумму 80 млн рублей, таким образом, до конца года в рамках выделенных средств планируется приобрести 943 жилых помещения. AzAzA 2020-12-10YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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