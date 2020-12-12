2020-12-10YEKT08:00:00 | Губерния Как изменится патентная система налогообложения с 2021 года? Источник:









8 декабря 2020 года депутаты комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания Челябинской области одобрили изменения в закон «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Челябинской области». Так, увеличилось количество видов деятельности, на которые можно применять ПСН и теперь стоимость патента можно будет уменьшить на страховые взносы.Изменения позволят практически всем предпринимателям – плательщикам ЕНВД (единый налог на вмененный доход, который отменяется с 1 января 2021 года) комфортно и без проблем перейти на ПСН.В законопроекте расширяется перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, в том числе теми, которые применялись в рамках ЕНВД. Дополнительно было включено 16 видов экономической деятельности: автостоянки, ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспортных средств и скорректированы названия отдельных видов деятельности. Таким образом, патентную систему налогообложения теперь можно применять в отношении 85 видов ОКВЭД, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, и 26-и установленных дополнительно регионом.Также, индивидуальные предприниматели вправе уменьшать стоимость патента на уплаченные страховые взносы и пособия по временной нетрудоспособности до 0 рублей при условии, если он осуществляет деятельность без работников, и до 50% если с привлечением работников.Увеличивается площадь объектов при осуществлении розничной торговли и оказании услуг общественного питания с 50 до 150 кв. метров. И с учетом особого порядка определения стоимости патента по «деятельности стоянок для транспортных средств», размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на 2021 год на 1 кв. метр стоянки для транспортных средств устанавливается в размере 1 200 рублей.«Стоит отметить, что в целях восстановления деятельности малого и среднего предпринимательства, после ситуации связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, было принято решение сохранить размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на уровне 2019 года, что также позволит обеспечить плавный переход со специального режима налогообложения ЕНВД», – отметила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.Принятие закона в новой редакции планируется в конце декабря, а вступят в силу поправки с 1 февраля 2021 года. Источник: https://pixabay.com 8 декабря 2020 года депутаты комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания Челябинской области одобрили изменения в закон «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Челябинской области». Так, увеличилось количество видов деятельности, на которые можно применять ПСН и теперь стоимость патента можно будет уменьшить на страховые взносы.Изменения позволят практически всем предпринимателям – плательщикам ЕНВД (единый налог на вмененный доход, который отменяется с 1 января 2021 года) комфортно и без проблем перейти на ПСН.В законопроекте расширяется перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, в том числе теми, которые применялись в рамках ЕНВД. Дополнительно было включено 16 видов экономической деятельности: автостоянки, ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспортных средств и скорректированы названия отдельных видов деятельности. Таким образом, патентную систему налогообложения теперь можно применять в отношении 85 видов ОКВЭД, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, и 26-и установленных дополнительно регионом.Также, индивидуальные предприниматели вправе уменьшать стоимость патента на уплаченные страховые взносы и пособия по временной нетрудоспособности до 0 рублей при условии, если он осуществляет деятельность без работников, и до 50% если с привлечением работников.Увеличивается площадь объектов при осуществлении розничной торговли и оказании услуг общественного питания с 50 до 150 кв. метров. И с учетом особого порядка определения стоимости патента по «деятельности стоянок для транспортных средств», размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на 2021 год на 1 кв. метр стоянки для транспортных средств устанавливается в размере 1 200 рублей.«Стоит отметить, что в целях восстановления деятельности малого и среднего предпринимательства, после ситуации связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, было принято решение сохранить размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на уровне 2019 года, что также позволит обеспечить плавный переход со специального режима налогообложения ЕНВД», – отметила министр экономического развития Челябинской областиПринятие закона в новой редакции планируется в конце декабря, а вступят в силу поправки с 1 февраля 2021 года. Напоминаем , что единый налог на временный доход (ЕНВД) отменяется с 1 января 2021 года и снятие с учета будет произведено налоговым органом автоматически. Для перехода на патентную систему налогообложения (ПСН) необходимо представить в налоговый орган по месту постановки на учет уведомление (заявление) до 17.12.2020 года. AzAzA 2020-12-10YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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