ТВ-эфир 60+ ПРОТИВ ВИРУСА. Выпуск 1. Карвинг.

Стартует проект «ТВ-эфир 60+ против вируса», получивший грант Губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
В рамках которого "Университет третьего возраста" (ДК "Строитель" и НКО "Созидание") будут готовить для пенсионеров Озёрска телеуроки по направлениям: «Здоровый образ жизни», «Творческая самореализация людей старшего поколения», «Получение новых знаний».
Канал УКС-ТВ станет основной площадкой для трасляции уроков.
Сегодня Вашему вниманию предлагается первый урок, Факультета "Декоративно-прикладного творчества" - "КАРВИНГ". Руководить Марина Павловна Арбонен.
Ваши отзывы, пожелания "Университет третьего возраста" ждёт по телефону: 8-351-30-2-88-95 и в группе в Одноклассниках (https://ok.ru/group/56584453095453)