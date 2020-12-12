2020-12-10YEKT11:00:00 | Губерния Правительство Челябинской области подписало соглашение по охране окружающей среды с Группой ЭПМ Источник:









Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и управляющий директор «Донкарб Графит» Сергей Сотников 8 декабря подписали соглашение о реализации природоохранных мероприятий на предприятии. В рамках соглашения компания реконструирует вентиляционное, аспирационное оборудование и пылегазоочистные установки.Документ предусматривает сотрудничество ООО «Донкарб Графит» (входит в Группу ЭПМ) с правительством области в целях улучшения экологической ситуации в Челябинске. Кроме того, стороны будут обмениваться информацией по вопросам публичного освещения мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, проводить совместные совещания, создавать рабочие группы и комиссии.«Донкарб Графит» реализует природоохранные мероприятия на регулярной основе и выстраивает эффективное взаимодействие с органами власти. Ранее предприятие заключило соглашение с министерством экологии Челябинской области по работе в период неблагоприятных метеорологических условий, взяв на себя дополнительные обязательства. Мы постоянно модернизируем наши производственные мощности, уделяя особое внимание защите окружающей среды», – отметил управляющий директор ООО «Донакрб Графит» Сергей Сотников.Так, в 2020 году в смесильно-прессовом отделении челябинской площадки предприятия была установлена новая система аспирации, а на участке по изготовлению силицированного графита – поворотные зонты. Ранее значительные средства были вложены в современное и экологичное оборудование для производства изостатического графита.«Эти соглашения, которые заключаются по инициативе губернатора Алексея Леонидовича Текслера, направлены на дополнительное снижение выбросов промышленных предприятий и сокращение их негативного вреда на окружающую среду в регионе. В рамках соглашений предприятия занимаются модернизацией своих выбросов, стоков, решают вопросы с отходами или занимаются озеленением. Подобных соглашений до конца года будет 30», – отметил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.Справочно:ООО «Донкарб Графит» (входит в Группу ЭПМ) – является ведущим производителем углеграфитовых конструкционных материалов и фасонных изделий со специальными свойствами. Предприятие освоило и выпускает продукцию из пиролитического, изостатического и силицированного графита, антикоррозионного графитопластового теплопроводного материала (АТМ), углеродного и углерод-углеродного материала. Источник: https://www.epmgroup.ru Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и управляющий директор «Донкарб Графит» Сергей Сотников 8 декабря подписали соглашение о реализации природоохранных мероприятий на предприятии. В рамках соглашения компания реконструирует вентиляционное, аспирационное оборудование и пылегазоочистные установки.Документ предусматривает сотрудничество ООО «Донкарб Графит» (входит в Группу ЭПМ) с правительством области в целях улучшения экологической ситуации в Челябинске. Кроме того, стороны будут обмениваться информацией по вопросам публичного освещения мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, проводить совместные совещания, создавать рабочие группы и комиссии.«Донкарб Графит» реализует природоохранные мероприятия на регулярной основе и выстраивает эффективное взаимодействие с органами власти. Ранее предприятие заключило соглашение с министерством экологии Челябинской области по работе в период неблагоприятных метеорологических условий, взяв на себя дополнительные обязательства. Мы постоянно модернизируем наши производственные мощности, уделяя особое внимание защите окружающей среды», – отметил управляющий директор ООО «Донакрб Графит».Так, в 2020 году в смесильно-прессовом отделении челябинской площадки предприятия была установлена новая система аспирации, а на участке по изготовлению силицированного графита – поворотные зонты. Ранее значительные средства были вложены в современное и экологичное оборудование для производства изостатического графита.«Эти соглашения, которые заключаются по инициативе губернатора, направлены на дополнительное снижение выбросов промышленных предприятий и сокращение их негативного вреда на окружающую среду в регионе. В рамках соглашений предприятия занимаются модернизацией своих выбросов, стоков, решают вопросы с отходами или занимаются озеленением. Подобных соглашений до конца года будет 30», – отметил заместитель министра экологии Челябинской области.Справочно:ООО «Донкарб Графит» (входит в Группу ЭПМ) – является ведущим производителем углеграфитовых конструкционных материалов и фасонных изделий со специальными свойствами. Предприятие освоило и выпускает продукцию из пиролитического, изостатического и силицированного графита, антикоррозионного графитопластового теплопроводного материала (АТМ), углеродного и углерод-углеродного материала. AzAzA 2020-12-10YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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