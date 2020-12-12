Челябинский театр оперы и балета покажет «Царскую невесту» в последний раз

У южноуральцев есть последняя возможность увидеть знаменитую оперу в постановке Вадима Кейша «Царская невеста». 24 января спектакль, который более десяти лет был в репертуаре Челябинского театра оперы и балета, исполнят в последний раз. Постановка одного из самых известных произведений Николая Римского-Корсакова в челябинском театре осуществлялась дважды. Впервые «Царская невеста» вышла на сцену в 1968 году. Спектакль поставил народный артист РСФСР Нияз Даутов. В главных партиях блистали заслуженные артисты РСФСР Валентин Гриченко, Надежда Нефедова, Генриэтта Денисова, Клавдия Сидорова и другие. Постановка была снята с репертуара в 1979 году.Только спустя 30 лет прославленная опера вновь вернулась на челябинскую сцену. Историю, произошедшую во времена правления царя Ивана Грозного, удалось воплотить режиссеру Вадиму Кейшу. Визуальное оформление спектакля предложили заслуженный деятель искусств России Леонид Рошко и заслуженный художник России Станислав Фесько.«Царская невеста» считается одной из самых популярных русских опер. Музыка Николая Римского-Корсакова восхищает выразительными ансамблями, масштабными хоровыми сценами и сложнейшими ариями.