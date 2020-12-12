2020-12-10YEKT13:00:00 | Губерния На Южном Урале 1 400 жителей аварийных домов в 2020 году получили новое жилье Источник: Пресс-служба минстроя Челябинской области









В 2020 году в Челябинской области по программе переселения жителей из аварийных домов возвели 10 новостроек, еще два новых дома находятся в завершающей стадии и будут сданы в начале следующего года. Всего по программе за минувший год построили свыше 40 тыс. кв. м жилья, квартиры в котором получат 1 400 южноуральцев, сообщает минстрой.«В 2020 году благодаря программе переселения граждан из аварийного жилья, которая реализуется в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в Челябинской области ввели в эксплуатацию многоквартирные дома площадью 40,93 тыс. кв. м. Их возвели с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств области и муниципальных образований», - сообщил замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Евгений Курилов.Так, в Челябинске в этом году введено в эксплуатацию два 10-этажных дома (общая площадь 15,08 тыс. кв. м); в Увельском районе – трехэтажный многоквартирный дом (0,96 тыс. кв. м); в Кыштыме – пятиэтажный многоквартирный дом (2,64 тыс. кв. м); в Троицке – два 10-этажных многоквартирных дома (13,09 тыс. кв. м); в Верхнем Уфалее – два 5-этажных многоквартирных дома (9,16 тыс. кв.м).До конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию еще один дом в Челябинске (поселок Новосинеглазовский) и один дом в Пласте. Кроме того, две многоэтажки сдадут в начале 2021 года в Катав-Ивановском районе (г. Юрюзань).Также по заключенным в этом году муниципальным контрактам продолжается строительство домов в Копейске, Карабаше, Златоусте, Кыштыме, Миассе, что обеспечит регион в 2021 году более чем 10 тыс. кв. м нового жилья по программе переселения. За последние два года (2019-2020 годы) в регионе расселено 34,35 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры за это время уже смогли получить 2 250 жителей Челябинской области, из них 1 120 человек - в 2020 году. До конца декабря планируется переселить из аварийных домов еще 280 человек.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее ставил задачу строить новые дома в тех же территориях, где реализуется программа переселения из аварийных домов.Так, в 2021 году будут сданы новостройки в Юрюзани, что позволит в следующем году завершить мероприятия федерального проекта по расселению аварийного фонда, признанного таковым до 2017 года на территории Катав-Ивановского района. Ранее на данной территории не строили дома по программе переселения в подобных масштабах. В 2021 году также планируется начать строительство многоквартирных домов в Нязепетровском районе, где ранее не возводились дома для переселенцев.Справочно:Чтобы сократить объем аварийного жилищного фонда в регионах, Правительство РФ в декабре 2018 года приняло федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который вошел в национальный проект «Жилье и городская среда». В рамках федерального проекта перед Челябинской областью поставлена задача - расселить до 1 сентября 2025 года все многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Источник: Пресс-служба минстроя Челябинской областиВ 2020 году в Челябинской области по программе переселения жителей из аварийных домов возвели 10 новостроек, еще два новых дома находятся в завершающей стадии и будут сданы в начале следующего года. Всего по программе за минувший год построили свыше 40 тыс. кв. м жилья, квартиры в котором получат 1 400 южноуральцев, сообщает минстрой.«В 2020 году благодаря программе переселения граждан из аварийного жилья, которая реализуется в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в Челябинской области ввели в эксплуатацию многоквартирные дома площадью 40,93 тыс. кв. м. Их возвели с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств области и муниципальных образований», - сообщил замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области.Так, в Челябинске в этом году введено в эксплуатацию два 10-этажных дома (общая площадь 15,08 тыс. кв. м); в Увельском районе – трехэтажный многоквартирный дом (0,96 тыс. кв. м); в Кыштыме – пятиэтажный многоквартирный дом (2,64 тыс. кв. м); в Троицке – два 10-этажных многоквартирных дома (13,09 тыс. кв. м); в Верхнем Уфалее – два 5-этажных многоквартирных дома (9,16 тыс. кв.м).До конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию еще один дом в Челябинске (поселок Новосинеглазовский) и один дом в Пласте. Кроме того, две многоэтажки сдадут в начале 2021 года в Катав-Ивановском районе (г. Юрюзань).Также по заключенным в этом году муниципальным контрактам продолжается строительство домов в Копейске, Карабаше, Златоусте, Кыштыме, Миассе, что обеспечит регион в 2021 году более чем 10 тыс. кв. м нового жилья по программе переселения. За последние два года (2019-2020 годы) в регионе расселено 34,35 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры за это время уже смогли получить 2 250 жителей Челябинской области, из них 1 120 человек - в 2020 году. До конца декабря планируется переселить из аварийных домов еще 280 человек.Губернатор Челябинской областиранее ставил задачу строить новые дома в тех же территориях, где реализуется программа переселения из аварийных домов.Так, в 2021 году будут сданы новостройки в Юрюзани, что позволит в следующем году завершить мероприятия федерального проекта по расселению аварийного фонда, признанного таковым до 2017 года на территории Катав-Ивановского района. Ранее на данной территории не строили дома по программе переселения в подобных масштабах. В 2021 году также планируется начать строительство многоквартирных домов в Нязепетровском районе, где ранее не возводились дома для переселенцев.Справочно:Чтобы сократить объем аварийного жилищного фонда в регионах, Правительство РФ в декабре 2018 года приняло федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который вошел в национальный проект «Жилье и городская среда». В рамках федерального проекта перед Челябинской областью поставлена задача - расселить до 1 сентября 2025 года все многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. AzAzA 2020-12-10YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: В трех городах Южного Урала до конца года сдадут новые многоэтажки по прогр ...

Жителям Коркино начали вручать ключи от новых квартир по программе переселе ...

В Кыштыме начали строительство дома по программе переселения из аварийного ...

Около 300 семей в Челябинске получили новые квартиры в Чурилово по программ ...

В Верхнем Уфалее до конца года из аварийных домов в новые квартиры переедут ... {comments_news}