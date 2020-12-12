Южноуральцы смогут сообщить на Госуслугах о проблемах с вызовом скорой медпомощи

Сообщить о проблеме с вызовом скорой, дозвоном в медучреждение, а также на горячую линию COVID-19 теперь можно на портале госуслуг. Сервис доступен пользователям с упрощенной учетной записью от портала gosuslugi.ru.На Едином портале gosuslugi.ru запущен новый сервис. Теперь пациент, у которого возникли проблемы с вызовом скорой медицинской помощи или дозвоном до поликлиники, может сообщить об этом в сети Интернет через Госуслуги.Воспользоваться сервисом просто. Нужно войти на портал gosuslugi.ru, заполнить электронную форму сообщения, описав ситуацию и кратко изложить суть проблемы, вопроса или предложения. Если проблем несколько, написать нужно о каждой в отдельном сообщении. Ответ гражданину придет в личном кабинете, а также на электронную почту, указанную при регистрации.Услуга доступна для пользователей с упрощенной учетной записью. Это первый уровень, когда человеку при регистрации достаточно указать фамилию, имя, а также номер телефона или адрес электронной почты.По словам министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игоря Фетисова, на Едином портале уже зарегистрированы свыше 3 млн жителей Челябинской области. По количеству заявлений на получение федеральных услуг Южный Урал входит в десятку субъектов России. Только за 2020 год подано свыше 6,6 млн заявлений. Для сравнения в прошлом году было около 5 млн человек.«Помимо федеральных услуг, жители нашей области могут воспользоваться удобными цифровыми сервисами, созданными у нас в регионе. Например, на портале gosuslugi74.ru можно проверить право на бесплатный проезд на такси Яндекс.Go или записаться заранее на прием в многофункциональные центры через мобильное приложение «МФЦ Челябинской области». Это сегодня не только самая удобная, но и наиболее безопасная форма получения госуслуг», - комментирует министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.Оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 организовано в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории России в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в соответствии с Приказом Минздрава России от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».