Финская компания «Фортум» вновь пытается обанкротить ММПКХ

ПАО «Фортум» повторно обратилось в суд с заявлением о признании главного коммунального предприятия Озерска банкротом.
Напомним, в сентябре ПАО «Фортум» обратилось в суд с заявлением о признании главного коммунального предприятия Озерска банкротом. Последние несколько лет банковские счета ММПКХ были арестованы по требованию «Фортума». Все поступающие средства уходили на погашение задолженности. При этом значительная часть средств была направлена не на погашение тела долга, а на оплату пеней, штрафов и исполнительского сбора, тем самым погашались не «первостепенные» платежи, которые могли бы снизить долговую нагрузку ММПКХ. Таким образом, общий объем только исполнительских сборов, пеней и штрафов достиг отметки в 325 миллионов рублей.
ММПКХ решил оспорить принятие к рассмотрению судом этого заявления и дошел до арбитражного апелляционного суда. В итоге эта инстанция признала обращение необоснованным.
- Наши доводы о необоснованности заявления ПАО «Фортум» основывались на его преждевременности, так как «Фортум» не использовал все возможные механизмы для погашения долга, - поясняли юристы администрации округа.
На сегодняшний день компания «Фортум» повторно пытается запустить процедуру банкротства в МУП «Многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства». Дата заседания суда пока не назначена.
Администрация совместно с Собранием депутатов округа занимаются поиском решения, которое помогло бы финансово «оздоровить» ММПКХ. В настоящее время ведутся переговоры с несколькими инвесторами, готовыми вложить средства в предприятие, в том числе с дочерней компанией ГК «Росатом».
Что касается действий ПАО «Фортум», по мнению юристов администрации, пытаясь обанкротить главное коммунальное предприятие, обеспечивающее тепло- и водоснабжение 84 тысяч жителей Озерского городского округа, «Фортум» недооценивает социальную значимость ММПКХ: ресурсы предприятия используются в 80 процентах площадей жилого фонда округа.
Стоит отметить, угрозы остановки деятельности ММПКХ нет и не будет: даже при самом худшем сценарии обеспечение округа услугами тепло- водоснабжения и водоотведения не прекратится. Перепрофилировать активы предприятия невозможно.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа