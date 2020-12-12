Штаб студенческих отрядов ЮУрГУ отметил новоселье

9 декабря прошло торжественное открытие помещения штаба студенческих трудовых отрядов Южно-Уральского государственного университета. Молодые люди провели экскурсию для приглашенных гостей, сдали отчет о проделанной работе и обсудили стратегию развития движения студотрядов вуза на 2021 рабочий год, сообщает пресс-служба Челябинского областного студотряда.Теперь активистов в зеленых курточках можно будет найти в 105-м кабинете общежития №2 ЮУрГУ. Помещение ребятам выделили еще весной, и все это время в нем шел ремонт.На открытии присутствовали почетные гости: ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, проректор по внеучебной работе и молодежной политике вуза Вячеслав Бурматов, директор студенческого городка ЮУрГУ Людмила Задорина, руководитель Челябинского областного студенческого отряда — Юрий Болдырев и другие.Напомним, помещение стало подарком студотрядам от ректора ЮУрГУ на День студента.Стоит отметить, что бойцы принимали активное участие в ремонте кабинета.