Ночью в Челябинской области сильно похолодает

Понижение температуры воздуха до минус 25 градусов прогнозируется в Челябинской области ночью 11 декабря.

По информации синоптиков, предстоящей ночью в регионе будет минус 14-19, в горах и низинах столбики термометров опустятся до 25 градусов. Днем в пятницу ожидается минус 4-9, в пониженных участках рельефа – до 13 мороза. В течение суток сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможны туманы и изморозь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от двух до семи метров в секунду.

Напомним, до 19 часов 11-го декабря в Челябинске, Карабаше, Коркино, Златоусте, Сатке и Аше объявлено предупреждение о НМУ первой степени опасности – промышленные и автомобильные выбросы будут накапливаться на уровне дыхания человека, южноуральцы могут ощущать резкий химический запах и наблюдать серый туман.

Добавим, вечером 7 декабря орбитальная обсерватория SOHO зафиксировала на Солнце относительно слабую вспышку класса C7.4. Из-за нее на Земле началась геомагнитная буря. Дело в том, что новая вспышка произошла в той же области Солнца, в которой ранее возникло пока самое мощное подобное событие за год, зафиксированное в конце ноября. Магнитная буря класса G1 (шесть баллов), по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН), будет 11 и 19 декабря, 18 и 24 декабря магнитосфера будет возмущенной.

https://dostup1.ru/society/Nochyu-v-Chelyabinskoy-oblasti-silno-poholodaet_132442.html