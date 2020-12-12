Атипичные последствия. Как дети переносят коронавирус

В том, что коронавирус – опасное заболевание, сомневаться не приходится, специалисты ежедневно рассказывают о смертельных случаях. К счастью, дети переносят его легче взрослых. Но врачи предупреждают, что расслабляться не стоит.

Коронавирус у детей протекает, как ОРВИ

Большинство детей легко переносят COVID-19, у них, как правило, нет повреждения легких и пневмонией. Иногда заболевание протекает бессимптомно или же напоминает обычное ОРВИ.

Родители малышей могут не переживать, дети до 10 лет в безопасности, 95% переболели COVID-19 бессимптомно. Так, у самых маленьких (до 7 лет) процент летальных исходов равен нулю, у детей от 10 до 12 лет – 0,1 -0, 25%.

В редких случаях появляются атипичные последствия болезни – эффективно воспалительный синдром, когда коронавирус вызывает общее воспаление, из-за чего повышается температура, появляется сыпь, могут повреждаться органы. Но такие случаи – редкость.

Если у взрослых температура может держаться до 2 недель, то дети болеют около 5-7 дней. У многих малышей бывает и кишечная форма, с диареей и болями в животе. Симптомы заболевания могут пропасть сами по себе, но нужно следить за тем, чтобы не случилось обезвоживания. В любом случае ребенка должен осмотреть врач, не важно, ОРЗ у него или COVID-19, назначить правильное лечение.

Детей нужно беречь от коронавируса

Если все так хорошо, дети могут не бояться коронавируса, т.е. в каникулы не обязательно сидеть дома? Врачи в этом сомневаются. Если у ребенка имеются сопутствующие заболевания, из-за коронавируса они могут обостриться. Нужно соблюдать особую осторожность родителям, чьи дети имеют следующие диагнозы:

сахарный диабет;

бронхиальная астма;

порок сердца;

болезнь почек;

ВИЧ;

онкологические заболевания.

Это не полный список болезней. При любых проблемах с иммунитетом коронавирус будет протекать особенно тяжело. Но даже если у вас абсолютно здоровый ребенок, никто не может гарантировать, что у него не возникнет вирусная пневмония. У детей она обычно протекает без дыхательной недостаточности, но и это тяжелое осложнение.

В относительной безопасности дети до 10 лет, но чем старше ребенок, тем риск выше, у 16-18-летних пациентов болезнь может быть, как у взрослых людей, с тяжелым поражением легких. Поэтому родителям подростков расслабляться точно нельзя.

И не забывайте, что дети могут быть переносчиками вирусов, даже если у них нет симптомов заболевания, т.е. кашля или температуры. Они выделяют не меньше коронавирусов, чем взрослые, легко могут заразить пожилых бабушку или дедушку, а также одного из членов семьи с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Заставить маленького ребенка постоянно ходить в маске не получится, лучший выход в этой ситуации – ограничить контакты. Как бы вам не хотелось устроить семейные посиделки, если есть подозрение, что ребенок болен или является носителем инфекции, от них лучше отказаться, как и от общения со сверстниками.

Большинство детей легко переносят COVID-19, и это не может не радовать. Но не стоит рисковать здоровьем малыша, особенно если у него имеются хронические заболевания. Как он отреагирует на вирус, вы знать не можете, а подростки могут болеть также тяжело, как и взрослые. Чем старше ребенок, тем тщательнее он должен соблюдать меры профилактики.

За минувшие сутки в Челябинской области диагноз «коронавирус» подтвердился у 2 школьников и 295 взрослых. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 15 человек в возрасте от 60 до 84 лет.

https://www.cheltv.ru/kak-deti-perenosyat-koronavirus/