2020-12-11YEKT07:00:00 | Губерния Челябинская область выполнила показатели программы комплексного развития сельских территорий на 2020 год Источник: Пресс-центр минсельхоза Челябинской области









В Челябинской области успешно выполнены показатели программы комплексного развития сельских территорий. В 2020 году в сельской местности построено более 20 км автодорог, более 60 км газораспределительных сетей, выплаты на улучшение жилищных условий получили 67 семей, 825 семей оформили льготную сельскую ипотеку. Также по программе проведены ремонты сельских школ, стадионов, Домов культуры и творчества в четырех муниципалитетах, приобретается необходимая техника, сообщает министерство сельского хозяйства.Результаты работы первого года по программе комплексного развития сельских территорий рассматривались на коллегии минсельхоза. Таким образом выполняется поручение губернатора Челябинской области Алексея Текслера об улучшении благоустройства сельской среды, социальной инфраструктуры. На реализацию программы в 2020 году направлено 711,4 млн рублей. Помимо традиционных направлений финансирования – на газификацию, строительство дорог, жилищные выплаты, с текущего года программа поддерживает проекты, которые помогают в комплексе преобразовать жизнь села: ремонт и строительство объектов медицины, культуры, спорта, образовательных учреждений.«У муниципалитетов есть возможность сформировать уникальный набор мероприятий по улучшению жизни в территории с учетом мнения жителей. В четырех районах, которые реализовали комплексные проекты, в их обсуждении приняли участие более 15 тысяч человек. Там, где есть дороги, развита социальная сфера, люди, молодежь будут оставаться жить и работать, инвестор будет вкладывать денежные средства, в такую территорию можно привлекать специалистов, и они поедут», – отметил заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Недбайло, подводя годовые итоги реализации программы на коллегии минсельхоза.В 2020 году комплексные проекты реализованы в четырех районах — Кизильском, Увельском, Уйском и Нагайбакском. На их выполнение из областного и федерального бюджетов направлено 126,8 млн рублей. Также привлечены средства местных бюджетов (2,3 млн рублей) и внебюджетных источников (12,9 млн рублей). Такое софинансирование является обязательным условием реализации комплексных проектов в территориях.Одним из самых активных участников программы стал Кизильский район. На реализацию комплексного проекта здесь направлено 28,4 млн рублей, и еще 3,4 млн рублей – средства местного бюджета и спонсоров. В селе Кизильском в 40 жилых домов в этом году придет газ, а значит, новые, комфортные условия жизни. Полностью обновлен районный Дом творчества, который не ремонтировался с 1980 года. На районном стадионе «Синий камень» появилось новое футбольное поле с современным покрытием. В поселке Гранитном школьники теперь смогут заниматься в современном спортзале с душевыми, ремонт здесь также не производился с 1980-х годов. Еще в одном поселке Кизильского района — Путь Октября — проведен капитальный ремонт клуба, а для медицинского пункта в поселке Измайловском приобретен санитарный автомобиль.В Нагайбакском районе на реализацию комплексных проектов предоставлено 26,8 млн рублей, плюс средства местного бюджета (1,1 млн рублей) и внебюджетных источников (2,9 млн рублей). В результате в селе Фершампенуаз построена лыжно-роллерная трасса. Отремонтированы клубы в поселках Гумбейском и Нагайбакском (клуб здесь был построен еще в 1929 году). В селе Крупском газ подведен к 94 жилым домам.Уже утверждены проекты комплексного развития на 2021 год. Кизильский район вновь оказался самым активным: здесь будет произведен капитальный ремонт 10 социальных объектов – это кровли в пяти школах и двух детских садах, капитальный ремонт клуба и двух спортивных залов. Также будут реализованы проекты в Брединском и Верхнеуральском районах. В Увельском районе завершится строительство культурно-досугового центра в поселке Кичигинском.Также с помощью госпрограммы в 2020 году жилищные социальные выплаты получили 67 сельских семей на общую сумму 98,1 млн рублей. Если ранее в очереди на улучшение жилищных условий стояло 600-700 человек, то в этом году — около 400 человек. Это связано с появлением еще одной формы поддержки в рамках программы – сельской ипотеки под 2,7% годовых. С начала года в регионе выдано 825 ипотечных кредитов на сумму 1,5 млрд рублей.По-прежнему одним из самых востребованных направлений программы является газификация сельских территорий. С 2003 по 2019 годы в Челябинской области было построено 519 км газопроводов, то есть ежегодно прокладывалось в среднем чуть больше 30 км газопроводов. В этом году введено в действие 50,2 км, на эти цели направлено 83 млн рублей, а также по комплексным проектам территорий — еще 12,4 км газопроводов с финансированием 16,2 млн рублей.На развитие автомобильных дорог в сельской местности в 2020 году предоставлено 403,1 млн рублей, благодаря чему построены дороги в Агаповском, Троицком и Карталинском районах общей протяженностью 23,3 км. Источник: Пресс-центр минсельхоза Челябинской областиВ Челябинской области успешно выполнены показатели программы комплексного развития сельских территорий. В 2020 году в сельской местности построено более 20 км автодорог, более 60 км газораспределительных сетей, выплаты на улучшение жилищных условий получили 67 семей, 825 семей оформили льготную сельскую ипотеку. Также по программе проведены ремонты сельских школ, стадионов, Домов культуры и творчества в четырех муниципалитетах, приобретается необходимая техника, сообщает министерство сельского хозяйства.Результаты работы первого года по программе комплексного развития сельских территорий рассматривались на коллегии минсельхоза. Таким образом выполняется поручение губернатора Челябинской областиоб улучшении благоустройства сельской среды, социальной инфраструктуры. На реализацию программы в 2020 году направлено 711,4 млн рублей. Помимо традиционных направлений финансирования – на газификацию, строительство дорог, жилищные выплаты, с текущего года программа поддерживает проекты, которые помогают в комплексе преобразовать жизнь села: ремонт и строительство объектов медицины, культуры, спорта, образовательных учреждений.«У муниципалитетов есть возможность сформировать уникальный набор мероприятий по улучшению жизни в территории с учетом мнения жителей. В четырех районах, которые реализовали комплексные проекты, в их обсуждении приняли участие более 15 тысяч человек. Там, где есть дороги, развита социальная сфера, люди, молодежь будут оставаться жить и работать, инвестор будет вкладывать денежные средства, в такую территорию можно привлекать специалистов, и они поедут», – отметил заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области, подводя годовые итоги реализации программы на коллегии минсельхоза.В 2020 году комплексные проекты реализованы в четырех районах — Кизильском, Увельском, Уйском и Нагайбакском. На их выполнение из областного и федерального бюджетов направлено 126,8 млн рублей. Также привлечены средства местных бюджетов (2,3 млн рублей) и внебюджетных источников (12,9 млн рублей). Такое софинансирование является обязательным условием реализации комплексных проектов в территориях.Одним из самых активных участников программы стал Кизильский район. На реализацию комплексного проекта здесь направлено 28,4 млн рублей, и еще 3,4 млн рублей – средства местного бюджета и спонсоров. В селе Кизильском в 40 жилых домов в этом году придет газ, а значит, новые, комфортные условия жизни. Полностью обновлен районный Дом творчества, который не ремонтировался с 1980 года. На районном стадионе «Синий камень» появилось новое футбольное поле с современным покрытием. В поселке Гранитном школьники теперь смогут заниматься в современном спортзале с душевыми, ремонт здесь также не производился с 1980-х годов. Еще в одном поселке Кизильского района — Путь Октября — проведен капитальный ремонт клуба, а для медицинского пункта в поселке Измайловском приобретен санитарный автомобиль.В Нагайбакском районе на реализацию комплексных проектов предоставлено 26,8 млн рублей, плюс средства местного бюджета (1,1 млн рублей) и внебюджетных источников (2,9 млн рублей). В результате в селе Фершампенуаз построена лыжно-роллерная трасса. Отремонтированы клубы в поселках Гумбейском и Нагайбакском (клуб здесь был построен еще в 1929 году). В селе Крупском газ подведен к 94 жилым домам.Уже утверждены проекты комплексного развития на 2021 год. Кизильский район вновь оказался самым активным: здесь будет произведен капитальный ремонт 10 социальных объектов – это кровли в пяти школах и двух детских садах, капитальный ремонт клуба и двух спортивных залов. Также будут реализованы проекты в Брединском и Верхнеуральском районах. В Увельском районе завершится строительство культурно-досугового центра в поселке Кичигинском.Также с помощью госпрограммы в 2020 году жилищные социальные выплаты получили 67 сельских семей на общую сумму 98,1 млн рублей. Если ранее в очереди на улучшение жилищных условий стояло 600-700 человек, то в этом году — около 400 человек. Это связано с появлением еще одной формы поддержки в рамках программы – сельской ипотеки под 2,7% годовых. С начала года в регионе выдано 825 ипотечных кредитов на сумму 1,5 млрд рублей.По-прежнему одним из самых востребованных направлений программы является газификация сельских территорий. С 2003 по 2019 годы в Челябинской области было построено 519 км газопроводов, то есть ежегодно прокладывалось в среднем чуть больше 30 км газопроводов. В этом году введено в действие 50,2 км, на эти цели направлено 83 млн рублей, а также по комплексным проектам территорий — еще 12,4 км газопроводов с финансированием 16,2 млн рублей.На развитие автомобильных дорог в сельской местности в 2020 году предоставлено 403,1 млн рублей, благодаря чему построены дороги в Агаповском, Троицком и Карталинском районах общей протяженностью 23,3 км. AzAzA 2020-12-11YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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