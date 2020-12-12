А что вы делаете, что поднять себе и близким настроение? Как сделать так, чтобы оно стало радостным в предвкушении Нового года?

Существует много способов, и один из них - развлечения!

И они в широком доступе на любой вкус в нашей афише выходного дня!

Озёрск

Все выходные:

глк "Егоза"! Продолжат действовать СПЕЦЦЕНЫ на основной подъёмник!

Ждем Вас:

сб и вс (12 и 13.12) - с 10:00 до 17:00 - трасса "Спортивная" с 8-ой опоры и учебная трасса.

А также: кафе, прокат, инструкторы, аренда мангальных зон!

Go на гору!

12 декабря, суббота

11-00 бк "Баскервиль"

Марафон 9-ый тур 2 и 3-я группы «Пирамида свободная»

Форма одежды: свободная, наличие маски обязательно!

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Как Федор дочь Кощея полюбил" И.Васьковская

Страшилка-смешилка (6+)

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

Спектакль "Курочка Ряба" (3+) и "Елочка, расти!"

14-00 GAGARIN Sport & Fitness

ул.Строительная, д.12, 2 этаж

1000 TON CHALLENGE!

Каждый год в декабре мы поддерживаем челлендж от CrossFit EKB и проводим 1000 TON CHALLENGE.

1 час работы, нужно набрать максимальный тоннаж в упражнении (количество повторений умножаем на вес снаряда), общий зачет на всех, кто участвует.

Упражнения меняются каждый год.

В этом году мы ждали гирю, и не ошиблись. Нас ждут зашагивания на бокс 50 см с гирей в руках (вес гирь будет от 5 кг и выше), упражнение доступно даже новичкам.

Участие бесплатное!

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Визит дамы" Ф.Дюрренматт.

Притча в двух действиях 16+

13 декабря, воскресенье

11:00 Театр кукол "Золотой петушок"

ВСЕ ПРАВИЛА - ОТ "А" до "Я" - "Дорожная азбука"

и "Елочка, расти!"

17:00 Театр кукол "Золотой петушок"

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ

Мастер-класс по изготовлению Снеговичка за 15 минут

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

«Игра в джин» Д.Л.Кобурн

Трагикомедия 12+

Челябинск

Челябинске открыт сезон массового катания на коньках

В столице Южного Урала наступила пора зимних забав. В разных частях города начали работу 12 катков массового пользования с инфраструктурой.

Рассказываем подробно, какие катки работают, сколько стоит прокат и график работы

Челябинцы уже успели оценить новый каток в парке им. В. В. Терешковой. Ледовая территория вмещает в себя до 300 человек за один сеанс. Так жители города могут покататься с 10:00 до 22:00. Для удобства предусмотрены технические перерывы для выравнивания льда. Дополнительно добавлен сеанс в выходные дни и праздники: с 22:00 до 23:00. На территории парка работает гардероб и прокат коньков, каток оснащен бортиками, новогодними украшениями и приятной музыкой. Входной билет на сеанс (1 час 30 минут) после 16:00 вместе с прокатом коньков - 200 рублей, со своими коньками - 100 рублей. Заточка коньков стоит 100 рублей. До 16.00 выход на лед бесплатный. По понедельникам каток не работает. Напомним, билеты можно приобрести онлайн на сайте kassy. ru.

Уже сегодня можно будет прокатиться в парке им. Ю.Гагарина. Еженедельно с понедельника по четверг каток работает с 11:00 до 21:00, в пятницу до 23:00, в субботу начинает принимать гостей с 9:00 до 23:00, а в воскресенье до 21:00. Цена выхода на лед со своими коньками — взрослый 100 рублей, детский 60 рублей без ограничения по времени. Стоимость проката — взрослый 110 рублей, детский 60 рублей за час. 12 декабря здесь пройдет праздничное открытие сезона — дискотека под отрытым небом на льду с музыкальным сопровождением от DJ SUSHKO.

Также в центре города — в саду им. А.С.Пушкина открылся каток. Пришедшие смогут прокатиться в понедельник с 14:00 до 20:45, со вторника по четверг с 11:00 по 20:45, в пятницу до 21:45, а в выходные дни с 10:00 до 21:45. Входной билет со своими коньками 100 рублей, прокат фигурных коньков 100 рублей, хоккейных 120 рублей за час. Детей до 5 лет со своими коньками пропускают бесплатно, но при наличии свидетельства о рождении.

Каток в саду Победы ждет своих посетителей с понедельника по четверг с 12:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье с 10:00 до 22:00. Работает прокат коньков и спортинвентаря. Так, арендовать коньки для взрослых стоит 150 рублей, для детей - 70 рублей. Со своим же снаряжением на целый день вход составит 130 рублей для взрослых, 70 рублей для детей до 7 лет, 50 рублей для пенсионеров. Действуют скидки многодетным семьям при наличии документов. Оставить свою одежду можно в большой раздевалке, а по окончании ледовой прогулки отдохнуть в кафе.

Кроме того, уже открылся и работает каток на Лыжной базе на Северо-западе. Для гостей приготовлена теплая раздевалка, разнообразный инвентарь, детский городок, кафе, музыка и прокат коньков. Вход для взрослых со своими коньками – 130 рублей, для детей до 14 лет – 70 рублей. Прокат взрослых коньков – 180 рублей, детских – 120 рублей. Также предусмотрен отдельный Vip-зал для взрослых – 280 рублей и детей – 200 рублей. Каток работает с 10:00 до 22:00.

Покататься в Челябинске можно не только под открытым небом, под крышей Ледового дворца «Уральская Молния» также принимают любителей фигурного катания. Выход на ледовую арену возможен только по расписанию: в будние дни с 19:00 до 21:00, в выходные и праздничные с 13:30 до 21:00. Сеансы и стоимость проката уточняйте на сайте um74.ru. Комплекс оснащен вместительной раздевалкой, туалетом и мини-баром, также есть лавочки, на которых всегда можно отдохнуть.

Жители Металлургического района смогут посетить каток стадиона «Металлург» возле парка Тищенко уже на этой неделе. Комфортные условия создадут прокат максимально приятным: раздевалки, музыкальное сопровождение, туалет, хорошее освещение. Аренда коньков для взрослых – 130 рублей, для детей до 10 лет – 110 рублей, вход со своими коньками – 100 рублей. Дворец работает каждый день: с понедельника по пятницу вход с 16:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни – с 12:00 до 21:00. Дополнительную информацию уточняйте по телефону +7 (351) 271-90-00.

В Ленинском районе в скором времени откроется каток в ДС «Торпедо» и уже работает СК «Сигнал». Во дворце спорта для жителей зальют беговую дорожку вокруг футбольного поля. Каток будет работать со вторника по пятницу с 16:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 12:00 до 20:00. Спорткомплекс «Сигнал» уже работает с понедельника по пятницу с 15:00 до 20:00, а в выходные и праздники с 12:00 до 20:00. Отметим, что вход со своими коньками бесплатный, аренда инвентаря стоит 100 рублей за час.

К тому же, покатиться под открытым небом со своими коньками можно будет на катке Стадиона им. Д.В. Колющенко, в Литературном сквере возле Публичной библиотеки и на стадионе «Инга» абсолютно бесплатно. Отметим, что проката коньков на этих катках нет.

Екатеринбург

13 декабря, 15-00

В Екатеринбурге состоится праздничное открытие одного из самых больших в городе ледовых катков города – «Исеть Парк» возле «Башни Исеть» на ул. Бориса Ельцина. Старт праздника в 15.00.

Гостей ждет большая развлекательная программа с ярким ледовым шоу и мастер-классами для всех желающих от фигуристов. Будет и много ярких активностей для всей семьи: керлинг с чайниками, хоккей с метлами, метание колец, игра в кегли, большая викторина на знание фактов о катке, фигурном катании и конькобежном спорте. А ведущий – популярный радиоведущий и шоумен Александр Морозов – никому не даст заскучать.

В финале всех ждет массовое катание под свет огней и отличную музыку. А после праздника можно согреться и перекусить около большого костра, купив в одном из уютных домиков изумительные бургеры и пельмени от ресторана «Корова», насладиться букетом ярких вкусов кофе от федеральной сети кофеен Black&White или, например, отведать авторскую цельнозерновую пиццу и такос из дровяной печи от бразильской сети фаст-фудов.

Материал подготовила Александра Лебедева