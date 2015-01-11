Ученые нашли почти 100% способ убить вирус COVID-19

Лабораторные исследования показали, что зубные пасты, содержащие цинк или олово, а также формулы для полоскания рта с цетилпиридинийхлоридом (КПК) нейтрализуют вирусCOVID -19 на 99,9%.

Однако это заявление может иметь под собой коммерческую основу, т. к. исследования являются частью исследовательской программы американской компании Colgate-Palmoliv. Программа включает клинические исследования среди инфицированных людей для оценки эффективности средств по уходу за полостью рта в снижении количества вируса во рту, потенциально замедляя передачу вируса COVID-19.

В ходе лабораторных исследований, проведенных в октябре, установлено что некоторые зубные пасты и ополаскиватели для рта могут помочь уменьшить распространение вируса, вызывающего COVID-19, временно уменьшая количество вируса во рту. Согласно данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, вирус распространяется через дыхательные капли или мелкие частицы, образующиеся, когда инфицированный человек кашляет, чихает, поет, разговаривает или дышит.

Количество больных COVID-19 в Челябинской области преодолело отметку 30 тыс.

https://dostup1.ru/medicine/Uchenye-nashli-pochti-100-sposob-ubit-virus-COVID-19_132511.html