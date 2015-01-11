Мощный звездопад можно наблюдать ночью 15 декабря

В ночь пиковой активности одного из самых мощных в году звездопадов Геминиды россияне смогут увидеть до 120 метеоров в час.

По информации Московского планетария, условия наблюдения потока в 2020 году благоприятны. Луна в фазе, близкой к новолунию, отсутствует на ночном небе. При условии ясной погоды ожидается до 120 метеоров в час.

«Геминиды можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом. При ясной погоде яркие метеоры будут видны на всей территории России», – уточнили астрономы.

Метеорный поток Геминиды действует с 7 по 17 декабря. Его радиант расположен вблизи звезды Кастор в созвездии Близнецов. Согласно расчетам ученых, пик активности потока прогнозируется на 14 декабря в 03.50 по московскому времени. Лучшим временем для наблюдений астрономы называют время после полуночи 15 декабря.

«Геминиды – это красивый метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству "падающих звезд" все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. (...) В декабре созвездие Близнецы, в котором расположен радиант потока, хорошо видно высоко над южным горизонтом всю ночь, начиная с 21.00 мск и до восхода Солнца. Наибольшую высоту над южным горизонтом радиант Геминид набирает около двух часов ночи. Красивая картина открывается глазу наблюдателя в это время в ясную безоблачную ночь пика потока, с 14 на 15 декабря, – яркие метеоры падают на фоне созвездия Орион. Геминиды – не очень быстрые, яркие и практически не имеющие следов метеоры белого цвета», – говорят астрономы.

В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Phaethon. Астрономы относят его к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами.

Добавим, что 14 декабря произойдет полное затмение Солнца. Полная фаза затмения продлится 130 минут и пройдет по территории Чили (Чилийский Озерный край) и Аргентины (аргентинский северный регион Патагонии).

https://dostup1.ru/society/Moschnyy-zvezdopad-mozhno-nablyudat-nochyu-15-dekabrya_132524.html