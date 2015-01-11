Еще 1,7 тыс. доз вакцины от коронавируса поступило в Челябинскую область

В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» – 1 700 доз препарата с соблюдением всех правил транспортировки доставили на Областной аптечный склад.

Со вторника, 15 декабря, вакцину начнут развозить по медицинским учреждениям региона.

Напомним, ранее анонсировалась поставка 3 тыс. доз вакцины. Первая крупная партия – 1 тыс. единиц – была доставлена на прошлой неделе.

Списки тех, кто будет проходить вакцинацию, уже сформированы. Их предварительно оповестят и заранее пригласят в медучреждение для прохождения бесплатного теста на антитела и общего осмотра терапевта перед вакцинацией.

В первую очередь, прививаются южноуральцы из групп риска: медицинские и социальные работники; учителя школ и преподаватели вузов и ссузов; сотрудники полиции.

https://dostup1.ru/medicine/Esche-17-tys-doz-vaktsiny-ot-koronavirusa-postupilo-v-Chelyabinskuyu-oblast_132526.html