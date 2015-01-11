В Каслинском районе открывается новое пожарное депо

ГУ МВД по Челябинской области направило обращение в ВТБ и Сбер с просьбой приостановить выдачу жителям региона онлайн-кредитов – поводом послужил непрерывный шквал мошенничеств, связанных с их дистанционным оформлением Подробнее
Фонд продовольственной помощи «Красная звезда» запустил благотворительное движение «Бизнес России Рядом» с целью продовольственной помощи малоимущему населению страны. Данную инициативу поддержали Министерство экономического развития РФ и центр услуг «Мой бизнес» Министерства промышленности и торговли РФ и т.д.Акция переросла в движение и будет проходить на постоянной основе в рамках благотворительного движения бизнеса для популяризации благотворительности в России.Основная цель акции – приобщить бизнес к помощи нуждающимся гражданам на региональном уровне, благотворительным фондам, некоммерческим организациям, социально ответственному бизнесу, социальному волонтерству. Инициатива позволит помочь большему количеству людей.Корзины для подарков будут установлены в Центрах «Мой бизнес» круглогодично, принести подарок для детей-сирот, малоимущих, пенсионеров, пожилых людей из домов престарелых или оказать помощь приютам для животных можно в любой день. Первый сбор будет приурочен к празднованию Нового года.Принять участие в инициативе #БизнесРоссииРядом #МойбизнесПомогает могут любые неполитические организации и частные лица – для этого достаточно принести подарок в центр «Мой бизнес». В Челябинской области такой центр больше известен под брендом «Территория Бизнеса», который располагается по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, 2 этаж.А также можно оказать продовольственную помощь малоимущим семьям с детьми, одиноким пенсионерам и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в любом регионе РФ. Для этого нужно зайти на сайт продовольственного фонда «Красная Звезда» и оставить заявку в разделе контакты или позвонить по тел. 8 499 398 2018.«Фонд продовольственной помощи «Красная Звезда» www.forbs.top«Фонд продовольствия рус» http://фондпродовольствия.рус/«Бизнес помогает» http://бизнеспомогает.рф/«Мой Бизнес Помогает» https://мойбизнеспомогает.рф«Бизнес Рядом» http://бизнесрядом.рф/ Подробнее
В поселке Черкаскуль Каслинского района 16 декабря состоится торжественное открытие нового пожарного депо. Его построили для пожарной части № 215 областного государственного учреждения «Противопожарная служба Челябинской области». Бойцы пожарного подразделения заступили на боевое дежурство с 1 декабря 2010 года. И все минувшие годы личный состав располагался в одной из комнат банно-прачечного комбината Черкаскульского психоневрологического интерната, а пожарная техника дислоцировалась в гараже учреждения и на улице, сообщает пресс-служба ОГУ «ППС ЧО».Строительство нового депо началось в мае 2020 года. На возведение здания на два автомобиля было потрачено 14 млн рублей – это самое большое здание, смонтированное за счет средств областного бюджета в Северном отряде ОГУ «ППС ЧО». И это не случайно: ПЧ № 215 является одной из самых востребованных пожарных частей Северного отряда. Подразделение охраняет от огненных бед крупное социально значимое учреждение – Черкаскульский психоневрологический интернат, где круглосуточно проживают более 420 пациентов и работают 188 человек обслуживающего персонала.Кроме того, под защитой ПЧ № 215 находятся пять населенных пунктов Каслинского муниципального района с населением более 1000 человек (деревни Григорьевка, Знаменка, поселок Тихомировка, села Щербаковка и Клеопино).Сегодня в штате подразделения, которое возглавляет Евгений Мохов, – 11 сотрудников. На вооружении они имеют два пожарных автомобиля.