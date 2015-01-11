Ученые ЮУрГУ с помощью безопасного красителя заставили светиться ярче светодиоды с характеристиками свечей

ГУ МВД по Челябинской области направило обращение в ВТБ и Сбер с просьбой приостановить выдачу жителям региона онлайн-кредитов – поводом послужил непрерывный шквал мошенничеств, связанных с их дистанционным оформлением Подробнее
Фонд продовольственной помощи «Красная звезда» запустил благотворительное движение «Бизнес России Рядом» с целью продовольственной помощи малоимущему населению страны. Данную инициативу поддержали Министерство экономического развития РФ и центр услуг «Мой бизнес» Министерства промышленности и торговли РФ и т.д.Акция переросла в движение и будет проходить на постоянной основе в рамках благотворительного движения бизнеса для популяризации благотворительности в России.Основная цель акции – приобщить бизнес к помощи нуждающимся гражданам на региональном уровне, благотворительным фондам, некоммерческим организациям, социально ответственному бизнесу, социальному волонтерству. Инициатива позволит помочь большему количеству людей.Корзины для подарков будут установлены в Центрах «Мой бизнес» круглогодично, принести подарок для детей-сирот, малоимущих, пенсионеров, пожилых людей из домов престарелых или оказать помощь приютам для животных можно в любой день. Первый сбор будет приурочен к празднованию Нового года.Принять участие в инициативе #БизнесРоссииРядом #МойбизнесПомогает могут любые неполитические организации и частные лица – для этого достаточно принести подарок в центр «Мой бизнес». В Челябинской области такой центр больше известен под брендом «Территория Бизнеса», который располагается по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, 2 этаж.А также можно оказать продовольственную помощь малоимущим семьям с детьми, одиноким пенсионерам и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в любом регионе РФ. Для этого нужно зайти на сайт продовольственного фонда «Красная Звезда» и оставить заявку в разделе контакты или позвонить по тел. 8 499 398 2018.«Фонд продовольственной помощи «Красная Звезда» www.forbs.top«Фонд продовольствия рус» http://фондпродовольствия.рус/«Бизнес помогает» http://бизнеспомогает.рф/«Мой Бизнес Помогает» https://мойбизнеспомогает.рф«Бизнес Рядом» http://бизнесрядом.рф/ Подробнее
Ученые Южно-Уральского государственного университета совместно с коллегами из Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН увеличили яркость светодиодов до 6256 кд/м2. Этого удалось добиться с помощью новых современных красителей, сообщает управление медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ.Разработанные диоды со световыми характеристиками свечей более энергоэффективные. Кроме того, они не излучают синий свет, который воздействует на многие материалы, вызывая их быстрое разрушение, и уменьшает концентрацию мелатонина в организме.Красители создавались в совместной лаборатории ЮУрГУ и Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН (г. Москва). Там же ученые установили строение новых органических светоизлучающих молекул для светодиодов, благодаря которым удалось создать яркие и безопасные источники белого света. «В качестве одного из слоев светодиода использовались специально созданные нами органические красители. Замена пиридинового цикла на бензольный во внутреннем акцепторе позволила увеличить яркость прибора. Нами впервые показано, как замена всего лишь одного атома в сложной молекуле (азота на углерод) может существенно улучшить прикладные характеристики устройства», - рассказывает доктор химических наук, профессор Олег Ракитин.