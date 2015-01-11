Жители Озерска обсудили проект «Чудесный лес»

Напомним, на этом месте может появиться парк под названием «Чудесный лес». Здесь планируется проложить велосипедные и пешеходные дорожки, сделать освещение, установить лавочки и урны. При этом деревья, растущие в этом месте, будут сохранены.
На встречу пришло около 50 человек. С общим планом будущей обновленной территории аудиторию познакомили специалист управления капитального строительства и благоустройства Александра Иванова и архитектор Екатерина Румянцева. Депутат Собрания депутатов Станислав Воденко, взявший на себя функцию модератора, разъяснил собравшимся, что средства на благоустройство выделяются из федерального бюджета, в процессе подготовки будут учтены пожелания всех возрастных категорий. Кроме того, исключаются варианты коттеджной застройки, в представленном варианте проекта не запланированы автомобильная парковка и аттракционы.
- Запрос на благоустройство территории у жителей есть, об этом говорят опросы, проведенные городскими сообществами в соцсетях. Для этого мы и собираемся, чтобы услышать мнение жителей, возможно, что-то поменять в проекте с учетом пожеланий озерчан, - говорит Станислав Воденко.
В ходе обсуждений концепции проекта мнения разделились, и разговор перерос в бурную дискуссию: часть собравшихся - несколько жителей близлежащих домов по улице Иртяшская, выразили неудовольствие предстоящим процессом благоустройства лесной зоны, опасаясь за свой покой. Представители молодежи выступили за современный парк с освещением, велодорожками, прогулочными зонами, площадкой для скейтбординга, скамейками.
-Люди сегодня почему-то не услышали, что деревья рубить не будут. Грустно, когда ребята молодые уезжают из города. Считаю, надо обсудить поэлементно, что оставить, что убрать. Я за то, чтобы организовать скейт-парк в этом лесу, но переместить его подальше от жилых домов. Мне больно смотреть, как сын ищет по всему району бордюр, с которого можно попрыгать на скейте. Мы очень любим природу, сажаем сами деревья. Одно другому не мешает. Для молодежи, да необходимы такие обустроенные места, городская среда должна развиваться, городу нужны шаги вперед, - уверена озерчанка Екатерина Гаврилова, принявшая участие в обсуждениях.
Организаторы встречи выразили уверенность: администрация округа не будет торопиться с окончательным принятием решения по концепции проекта «Чудесный лес». В дальнейшем будут предложены дополнительные варианты обсуждения благоустройства территории с обязательным учетом мнений и пожеланий жителей Озерска, чтобы на выходе получить и реализовать достойный проект.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа