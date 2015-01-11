В Челябинской области готовится к принятию закон, который смягчит переход предпринимателей с ЕНВД на ПСН

Законопроект, вносящий изменения в областной закон «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Челябинской области». депутаты Законодательного Собрания региона рассмотрят уже завтра, 15 декабря. После его принятия увеличится количество видов деятельности, в которых можно применять ПСН, а стоимость патента можно будет уменьшить на величину страховых взносов, как при ЕНВД. Ранее проект документа рассмотрели и одобрили члены комитета южноуральского парламента по бюджету и налогам, а сегодня – по экономической политике и предпринимательству.Законопроектом, напомним, расширяется перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории Челябинской области может применяться ПСН, в том числе теми, которые применялись в рамках ЕНВД (единого налога на вмененный доход). Это позволит большинству предпринимателей – плательщиков ЕНВД, который отменяется с 1 января 2021 года, – комфортно и без проблем перейти на ПСН.В список дополнительно включается 16 видов экономической деятельности, в том числе автостоянки, ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспортных средств. В результате патентная система налогообложения на Южном Урале будет применяться в отношении 85 видов экономической деятельности согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, и 26 видов, установленных регионом.Также индивидуальные предприниматели будут вправе уменьшать стоимость патента на величину уплаченных страховых взносов и пособия по временной нетрудоспособности до 0 рублей при отсутствия у ИП работников, и до 50% – при наличии работников.Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева в ходе выступления на заседани комитета особо отметила, что в ходе разработки законопроекта решено сохранить размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на уровне 2019 года. Это продиктовано необходимостью восстановления деятельности малого и среднего предпринимательства, пострадавшего от коронавируса.После принятия закона и вступления его в силу работа над совершенствованием законодательства в области ПСН продолжится. Уже в I квартале 2021 года планируется рассмотреть дополнительное расширение видов деятельности для применения этого режима налогообложения.Напоминаем, что после отмены ЕНВД снятие с учета будет произведено налоговым органом автоматически. Для перехода на патентную систему налогообложения (ПСН) необходимо представить в налоговый орган по месту постановки на учет уведомление (заявление) до 17 декабря 2020 года. Разъяснения по наиболее часто возникающим вопросам по этой теме можно прочитать по ссылке.