Поставщик электроэнергии приступил к вручению уведомлений на ограничение энергоснабжения с 1 января 2021 года

На прошлой неделе «Уралэнергосбыт» приступил к вручению уведомлений физическим лицам на отключение электроэнергии с 1 января 2020 года. На 10 декабря они доставлены уже 27 тысячам абонентов.

На прошлой неделе «Уралэнергосбыт» приступил к вручению уведомлений физическим лицам на отключение электроэнергии с 1 января 2020 года. На 10 декабря они доставлены уже 27 тысячам абонентов. В общей сложности запланировано вручение 131 668 уведомлений должникам по всей области, из них 59 тысяч - жителям Челябинска. Именно столица региона отличилась наихудшей платежной дисциплиной в 2020 году. Все уведомления будут доставлены до середины декабря текущего года.

Начиная с апреля до 31 декабря 2020 года ограничения не производятся. С 1 января 2021 года утрачивает силу мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление пени за просрочку платежей, который был введен в период самоизоляции граждан. По закону, если долг за электроэнергию превышает норматив потребления в 2 раза, сбытовая компания вправе ввести ограничение до полного погашения задолженности. В настоящий момент более 130 тысяч жителей Южного Урала имеют такие долги за энергоресурсы и рискуют остаться без электроэнергии в ближайшее время.

В компании отмечают, что отключения – это крайняя мера, должников неоднократно информировали о наличии задолженности путем СМС-информирования, автодозвона и звонков операторов. Если долги не будут погашены в установленный в уведомлении срок, то после нового года этим потребителям будет произведено отключение электроэнергии. В связи с этим «Уралэнергосбыт» просит всех потребителей, имеющих задолженность, погасить ее в кратчайшие сроки, чтобы оплата успела отразиться в текущем периоде.

Посмотреть начисления, оплаты или скачать акт сверки можно в личном кабинете поставщика электроэнергии. Вход доступен с сайта URALSBYT.RU или через QR-код на квитанции. Внести оплату за электроэнергию можно любым удобным способом. Однако важно помнить, что день в день оплата отражается только в личном кабинете поставщика, оплата через платежных агентов может зачислиться на ваш счет только через три дня.

-Электроэнергия – это такой же товар, как любой другой, как хлеб или молоко. В магазине, прежде чем приобрести булку хлеба, человек оплачивает её, но в отношении электрической энергии многие считают, что могут потреблять и не платить. Однако за каждым таким неплатежом стоит угроза энергобезопасности региона, ведь значительная часть денежных средств в составе платы за электроэнергию идет именно в сетевую организацию для выполнения работ по обеспечению качественного и надежного энергоснабжения. Мы не вправе допустить энергетический коллапс именно поэтому введение ограничения – мера вынужденная, но в данном случае крайне необходимая. Во избежание введения ограничения призываем всех потребителей погасить долги в ближайшее время, - прокомментировал директор по работе с клиентами Андрей Святых.

Пресс-служба, ООО «Уралэнергосбыт»

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45240/