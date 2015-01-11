На Южном Урале стартовала программа «Лыжи мечты. Горы равных возможностей»

Реабилитационная программа «Лыжи мечты. Горы равных возможностей» стартовала с открытого урока, который прошел 12 декабря на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс).На бесплатное занятие собрались участие дети, которые еще не занимались по программе, а только думают над участием. Во время урока ребята познакомились с инструкторами программы. Также в этом году на базе «Солнечной долины» национальным парком спорта и туризма «Тургояк» будет реализован губернаторский грант программы «Лыжи мечты».«Сегодня состоялось открытие зимнего сезона программы «Лыжи мечты», в рамках открытия 20 детей бесплатно откатали занятие с инструктором. Также в этом году мы выиграли губернаторский грант на две лагерные смены, в рамках лагеря дети будут проживать на курорте и заниматься с инструктором. К реализации гранта приступим в январе-феврале» – рассказала руководитель проекта Анна Матюшко.Напомним, «Лыжи мечты. Горы равных возможностей» – социальный проект, который реализуется в Челябинской области в течение шести лет. Проект направлен на улучшение общего физического и эмоционального состояния детей с особенностями развития здоровья, такими как детский церебральный паралич, аутизм, синдром Дауна, нарушения зрения и слуха.