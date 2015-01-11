2020-12-14YEKT13:00:00 | Губерния Правительство Челябинской области расширяет взаимодействие с концерном «Уралвагонзавод» Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Выработке новых механизмов сотрудничества областного правительства с АО «Концерн «Уралвагонзавод» было посвящено совещание, прошедшее в онлайн-режиме под председательством заместителя губернатора Егора Ковальчука. Главной темой стала диверсификация производств двух входящих в концерн предприятий региона - ООО «ЧТЗ - Уралтрак» и АО «НПО «Электромашина». Это позволит выполнить стратегическую задачу по увеличению доли выпуска гражданской продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса, поставленную Президентом РФ Владимиром Путиным.«В августе этого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на социально-экономическое развитие региона, наращивание его промышленного потенциала, модернизацию производств. Своеобразная перезагрузка наших партнерских отношений, уточнение целей и задач «Уралвагонзавода» в нашем регионе в соответствии с интересами челябинских предприятий позволит нам более эффективно взаимодействовать, в том числе в рамках реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Промышленная кооперация и экспорт», «Экология» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги»», - уверен вице-губернатор Егор Ковальчук.При поддержке регионального министерства промышленности сейчас идет активная работа по созданию на производственной площадке «ЧТЗ-Уралтрак» индустриального (промышленного) парка «Техникс». «НПО «Электромашина» готовит документы для подтверждения соответствия создаваемого промышленного «Технопарка ЗЭМ» требованиям Минпромторга России. Получение статусов индустриального и промышленного технопарка даст им дополнительный импульс для развития всей площадки, в том числе в загрузке незадействованных в основном производственном процессе площадей. Кроме того, это открывает доступ к региональным налоговым льготам и федеральным финансовым мерам господдержки.В марте 2020 года на «Электромашине» прошел «День открытых дверей минпрома».Его задачей было расширение и развитие кооперационных связей и привлечение потенциальных резидентов в создаваемый технопарк. В итоге из 22 принявших в нем участие предприятий 10 начали сотрудничать с «Электромашиной». Теперь минпром планирует провести аналогичное мероприятие на базе ЧТЗ.«НПО «Электромашина» пользуется льготами и как участник промкластера транспортного машиностроения и приводной техники. Пройдя конкурсный отбор, объединение получило 13 млн рублей в виде возмещения части затрат на приобретение оборудования. Эту уникальную региональную меру господдержки уже оценили в Минпромторге РФ. Компания может воспользоваться и инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль организаций. Кроме того, предприятие намерено войти в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», для участников которого также предусмотрен целый ряд финансовых и нефинансовых преференций», - говорит министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.Присутствовавших на совещании представителей областного минэкологии заинтересовала гражданская разработка «Электромашины» – модульная интеллектуальная система управления освещением, включающая в себя многофункциональное осветительное устройство AMASIS 2.0.В октябре она получила 1-е место в номинации «Лучший инновационный проект» российской премии IP Russia Awards 2020.«Помимо основной функции - комплексного решения вопросов освещения объектов различного назначения, в том числе промышленных, - система позволяет организовать сбор и передачу на электронные устройства информации о состоянии окружающей среды, включая экомониторинг качества воздуха по 8 веществам. А благодаря полученной с помощью минпрома финансовой поддержке регионального Фонда развития промышленности в течение пяти лет мы организуем импортозамещающее производство. В частности, купим оборудование для изготовления новой линейки электродвигателей для городского электротранспорта. Это доказывает, что предприятие ОПК может стать разработчиком инновационной гражданской продукции, полезной во всех сферах жизни», - комментирует директор по стратегическому и инновационному развитию АО «НПО «Электромашина» Леонид Зелепухин.Важное направление работы областного минпрома - локализация иностранных производителей на площадке «ЧТЗ-Уралтрак» для увеличения выпуска заводом гражданской продукции. Так, инициировано совместное с китайской компанией YUTONG производство автобусов. В разработке - организация сборочного производства гусеничной и специальной техники Минского тракторного завода на базе «ЧТЗ - Уралтрак». Благодаря принимаемым мерам челябинский завод планомерно увеличивает долю гражданской продукции в производстве и сегодня выпускает широкую гамму дорожно-строительной техники.«Изучая варианты организации сборки гусеничной и специальной техники с другими предприятиями, в том числе иностранными, мы прорабатываем и мероприятия по борьбе с производителями, выпускающими контрафактную дорожно-строительную технику. Кроме того, рассматривается возможность использования техники ЧТЗ муниципальными образованиями и подрядчиками», - рассказывает директор по маркетингу, рекламе и взаимодействию с органами государственной власти ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Андрей Печеркин.В 2021 году сотрудничество правительства Челябинской области, в частности регионального минпрома, с концерном «Уралвагонзавод» будет продолжено по всем направлениям.*** Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиВыработке новых механизмов сотрудничества областного правительства с АО «Концерн «Уралвагонзавод» было посвящено совещание, прошедшее в онлайн-режиме под председательством заместителя губернатора Егора Ковальчука. Главной темой стала диверсификация производств двух входящих в концерн предприятий региона - ООО «ЧТЗ - Уралтрак» и АО «НПО «Электромашина». Это позволит выполнить стратегическую задачу по увеличению доли выпуска гражданской продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса, поставленную Президентом РФ Владимиром Путиным.«В августе этого года губернатор Челябинской областии гендиректор концерна «Уралвагонзавод»подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на социально-экономическое развитие региона, наращивание его промышленного потенциала, модернизацию производств. Своеобразная перезагрузка наших партнерских отношений, уточнение целей и задач «Уралвагонзавода» в нашем регионе в соответствии с интересами челябинских предприятий позволит нам более эффективно взаимодействовать, в том числе в рамках реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Промышленная кооперация и экспорт», «Экология» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги»», - уверен вице-губернатор.При поддержке регионального министерства промышленности сейчас идет активная работа по созданию на производственной площадке «ЧТЗ-Уралтрак» индустриального (промышленного) парка «Техникс». «НПО «Электромашина» готовит документы для подтверждения соответствия создаваемого промышленного «Технопарка ЗЭМ» требованиям Минпромторга России. Получение статусов индустриального и промышленного технопарка даст им дополнительный импульс для развития всей площадки, в том числе в загрузке незадействованных в основном производственном процессе площадей. Кроме того, это открывает доступ к региональным налоговым льготам и федеральным финансовым мерам господдержки.В марте 2020 года на «Электромашине» прошел «День открытых дверей минпрома».Его задачей было расширение и развитие кооперационных связей и привлечение потенциальных резидентов в создаваемый технопарк. В итоге из 22 принявших в нем участие предприятий 10 начали сотрудничать с «Электромашиной». Теперь минпром планирует провести аналогичное мероприятие на базе ЧТЗ.«НПО «Электромашина» пользуется льготами и как участник промкластера транспортного машиностроения и приводной техники. Пройдя конкурсный отбор, объединение получило 13 млн рублей в виде возмещения части затрат на приобретение оборудования. Эту уникальную региональную меру господдержки уже оценили в Минпромторге РФ. Компания может воспользоваться и инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль организаций. Кроме того, предприятие намерено войти в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», для участников которого также предусмотрен целый ряд финансовых и нефинансовых преференций», - говорит министр промышленности Челябинской области.Присутствовавших на совещании представителей областного минэкологии заинтересовала гражданская разработка «Электромашины» – модульная интеллектуальная система управления освещением, включающая в себя многофункциональное осветительное устройство AMASIS 2.0.В октябре она получила 1-е место в номинации «Лучший инновационный проект» российской премии IP Russia Awards 2020.«Помимо основной функции - комплексного решения вопросов освещения объектов различного назначения, в том числе промышленных, - система позволяет организовать сбор и передачу на электронные устройства информации о состоянии окружающей среды, включая экомониторинг качества воздуха по 8 веществам. А благодаря полученной с помощью минпрома финансовой поддержке регионального Фонда развития промышленности в течение пяти лет мы организуем импортозамещающее производство. В частности, купим оборудование для изготовления новой линейки электродвигателей для городского электротранспорта. Это доказывает, что предприятие ОПК может стать разработчиком инновационной гражданской продукции, полезной во всех сферах жизни», - комментирует директор по стратегическому и инновационному развитию АО «НПО «Электромашина».Важное направление работы областного минпрома - локализация иностранных производителей на площадке «ЧТЗ-Уралтрак» для увеличения выпуска заводом гражданской продукции. Так, инициировано совместноекитайской компанией YUTONG производство автобусов. В разработке - организация сборочного производства гусеничной и специальной техники Минского тракторного завода на базе «ЧТЗ - Уралтрак». Благодаря принимаемым мерам челябинский завод планомерно увеличивает долю гражданской продукции в производстве и сегодня выпускает широкую гамму дорожно-строительной техники.«Изучая варианты организации сборки гусеничной и специальной техники с другими предприятиями, в том числе иностранными, мы прорабатываем и мероприятия по борьбе с производителями, выпускающими контрафактную дорожно-строительную технику. Кроме того, рассматривается возможность использования техники ЧТЗ муниципальными образованиями и подрядчиками», - рассказывает директор по маркетингу, рекламе и взаимодействию с органами государственной власти ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».В 2021 году сотрудничество правительства Челябинской области, в частности регионального минпрома, с концерном «Уралвагонзавод» будет продолжено по всем направлениям.*** АО «Концерн «Уралвагонзавод» (входит в Госкорпорацию «Ростех») – один из крупнейших машиностроительных комплексов современной России и признанный лидер в производстве грузового подвижного состава на «пространстве 1520». С вагоносборочного конвейера УВЗ сошло более 1 млн единиц железнодорожной техники, в том числе более 20 тысяч единиц инновационного подвижного состава. АО «НПО «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») – предприятие по разработке, производству и ремонту электрооборудования, электрических систем и отдельных блоков для оборонной продукции и продукции производственно-технического назначения (продукция для железнодорожной техники, пожарно-техническая продукция и продукция прочего гражданского назначения). ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») - промышленное объединение по производству колесной и гусеничной дорожно-строительной техники (бульдозеров, трубоукладчиков, фронтальных погрузчиков), запасных частей и прочей высокотехнологичной машиностроительной продукции. AzAzA 2020-12-14YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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