Более трех тысяч южноуральских предпринимателей смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Челябинской области Алексея Текслера на Южном Урале расширяются категории налогоплательщиков – получателей инвестиционного налогового вычета (ИНВ). Соответствующий проект закона подготовлен областным минэкономразвития и уже внесен в Законодательное Собрание. Члены комитета по экономической политике и предпринимательству рассмотрели документ, одобрили и рекомендуют коллегам принять его завтра, 15 декабря, сразу в трех чтениях.В число получателей льготы в настоящее время входят участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в области культуры, а также резиденты промышленных кластеров.Законопроект дополняет этот перечень такими категориями, как резиденты и управляющие компании индустриальных (промышленных) парков; организации, доходы которых составляют не менее 70% от деятельности в области образования, здравоохранения, предоставления мест для временного проживания (гостиницы), производства текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из нее; а также организации, инвестирующие в создание объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.Челябинская область, напомним, в 2019 году по инициативе Алексея Текслера стала одним из «пилотных» регионов, внедривших механизм ИНВ. Он предоставляет право налогоплательщику, уплачивающему налог на прибыль, уменьшать его на сумму расходов на приобретение объектов основных средств или затрат на их достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение. Организация может уменьшить налог на прибыль, зачисляемый в региональный бюджет до 8,5%, но не более 90% таких затрат (до 100% для организаций, осуществляющих пожертвования). Оставшиеся 10% возвращаются через снижение налога, зачисляемого в федеральный бюджет.«По данным УФНС России по Челябинской области, на начало октября 2020 года правом на ИНВ за 2019 год воспользовались пять организаций. Объем компенсированных ими средств составил порядка 30 млн рублей. Расширение категорий получателей этой меры поддержки потенциально позволит более чем 3 тысячам инвесторов реализовать проекты в перспективных для Южного Урала сферах с минимумом затрат. В свою очередь сами капиталовложения станут стимулом для развития нашей экономики», – прокомментировала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.Законопроект подготовлен рабочей группой по совершенствованию регионального инвестиционного законодательства с участием парламентариев, представителей исполнительных органов государственной власти, деловых и общественных объединений Челябинской области.