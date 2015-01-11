2020-12-15YEKT10:00:00 | Губерния В Златоусте заработал новый компьютерный томограф Источник: Пресс-служба администрации Златоуста









В Златоусте запустили в работу новый аппарат компьютерной томографии. Современное оборудование поступило по программе оснащения медицинских учреждений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.Приемно-сортировочное отделение, где установлен аппарат, посетили заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин и глава Златоуста Максим Пекарский, сообщает пресс-служба городской администрации.Это второй томограф в государственных медучреждениях округа. Средства для его приобретения (порядка 54 миллионов рублей) и на ремонт помещения были направлены из областного бюджета.«Министерством здравоохранения Челябинской области уделяется большое внимание оснащению медицинских организаций. Чтобы укрепить систему здравоохранения и сделать данный вид диагностической услуги более доступным, было принято решение установить в Златоусте второй компьютерный томограф. Всего в этом году для города было закуплено 206 единиц медоборудования на более чем 200 миллионов рублей. Программа будет продолжаться», – сообщил Евгений Ванин.Мощный современный томограф способен создавать снимки и 3D-изображения высокого качества. Он позволяет врачам моментально диагностировать изменения в легких, подсчитать процент поражения. Персонал отделения обучен работать на таком оборудовании.«Спасибо за такую поддержку губернатору Челябинской области Алексею Текслеру – по его инициативе у нас в городе появился данный аппарат, первому вице-губернатору Ирине Гехт и министерству здравоохранения региона. Конечно, большая признательность коллективу диагностического отделения. Обследуют по 80-100 пациентов ежедневно. Настоящие профессионалы своего дела и герои нашего времени!» – отметил глава округа Максим Пекарский.







Источник: Пресс-служба администрации ЗлатоустаВ Златоусте запустили в работу новый аппарат компьютерной томографии. Современное оборудование поступило по программе оснащения медицинских учреждений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.Приемно-сортировочное отделение, где установлен аппарат, посетили заместитель министра здравоохранения Челябинской областии глава Златоуста, сообщает пресс-служба городской администрации.Это второй томограф в государственных медучреждениях округа. Средства для его приобретения (порядка 54 миллионов рублей) и на ремонт помещения были направлены из областного бюджета.«Министерством здравоохранения Челябинской области уделяется большое внимание оснащению медицинских организаций. Чтобы укрепить систему здравоохранения и сделать данный вид диагностической услуги более доступным, было принято решение установить в Златоусте второй компьютерный томограф. Всего в этом году для города было закуплено 206 единиц медоборудования на более чем 200 миллионов рублей. Программа будет продолжаться», – сообщил Евгений Ванин.Мощный современный томограф способен создавать снимки и 3D-изображения высокого качества. Он позволяет врачам моментально диагностировать изменения в легких, подсчитать процент поражения. Персонал отделения обучен работать на таком оборудовании.«Спасибо за такую поддержку губернатору Челябинской области Алексею Текслеру – по его инициативе у нас в городе появился данный аппарат, первому вице-губернатору Ирине Гехт и министерству здравоохранения региона. Конечно, большая признательность коллективу диагностического отделения. Обследуют по 80-100 пациентов ежедневно. Настоящие профессионалы своего дела и герои нашего времени!» – отметил глава округа Максим Пекарский. Источник: Пресс-служба администрации Златоуста AzAzA 2020-12-15YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Новый компьютерный томограф заработал в Миассе

В больнице заработал компьютерный томограф

Новые тренажеры по нацпроекту «Демография» получила спортшкола в Златоусте

Одиннадцать молодых златоустовцев получили квартиры

В златоустовской школе заработала «Точка роста» {comments_news}