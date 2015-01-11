С начала года более 21 тысячи южноуральцев стали донорами крови

С 16 декабря начинается выдача новогодних подарков детям в возрасте от 1 года до 15 лет, которые относятся к категориям: дети-инвалиды; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из малоимущих семей; дети из семей, состоящих на профилактическом учете в МУ «Комплексный центр» Подробнее
11 декабря, на онлайн-заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Губернатора Челябинской области для НКО на развитие гражданского общества, утвержден перечень победителей второго конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) Подробнее
С 16 декабря в выставочном зале Центральной городской библиотеки открыта выставка, организованная в рамках второго авторского фотопроекта "Отражение". В экспозиции представлены 42 фотографии 21 автора из 12 городов России Подробнее
Челябинская область ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За два года регион трижды стал победителем: Карабаш, Троицк и Нязепетровск получили дополнительное финансирование на благоустройство мест отдыха для горожан, сообщает минстрой. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддерживает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он призывает глав муниципалитетов (малые города с численностью населения до 100 тыс. человек) в 2021 году активнее выдвигаться на конкурс, победители которого получают федеральную финансовую поддержку на благоустройство.В 2019 году от Челябинской области 8 проектов приняли участие в федеральном этапе конкурса. Карабаш с проектом «Новый Карабаш – создание городского центра. Аллея ветеранов» стал победителем и получил из федерального бюджета грант в размере 60 млн рублей. Работы по проекту завершились в этом году.В 2020 году (конкурс проводился до 1 февраля) регион представил также 8 проектов на федеральный этап конкурса. Троицк с проектом «Парк культуры им. Томина» стал победителем, заслужив 90-миллионный грант. Благоустраивать парк начнут в 2021 году.Также в федеральном этапе конкурса, который проводился до 1 июля 2020 года, участвовали еще 8 южноуральских проектов. Победителем стал проект «Родной берег. Концепция развития и благоустройства набережной города Нязепетровска». Сумма федерального гранта на реализацию проекта составила 50 млн рублей. Проект планируется реализовать до конца 2021 года, идет разработка проектно-сметной документации.[gallery]Сейчас муниципалитеты готовят конкурсные заявки на 2021 год.«Для участия в конкурсе муниципалитетам нужно выполнить определенную работу. Необходимо провести голосование (обсуждение) среди жителей, чтобы определить общественную территорию, которую необходимо благоустроить; разработать качественную концепцию, просчитать экономический и социальный эффект от реализации этого проекта; подготовить конкурсную заявку и защитить ее на заседании комиссии», - сообщил первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей, что способствует социально-экономическому развитию Челябинской области, повышению туристической привлекательности и привлечению дополнительных инвестиций.Справочно:Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по решению президента страны с 2018 года. Муниципалитеты получают субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», при разработке которых активное участие принимают горожане. Подробнее
С начала 2020 года Челябинская областная станция переливания крови заготовила 28,5 тыс. литров цельной крови от 21540 жителей Челябинской области, но потребность в донорах остается.«Ограничений по группам крови и резус-фактору нет, но особенно ждут южноуральцев, имеющих I и III группы крови как с положительным, так и отрицательным резус-фактором», —отмечает главный трансфузиолог областного минздрава, главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.В течение прошедшей недели участниками донорских акций стали сотрудники министерства экономического развития, Росгвардии, члены Совета молодежи эксплуатационного локомотивного депо Челябинск Южно-Уральской дирекции тяги и студенты УралГУФК. В ближайшее время выездные донорские акции пройдут в Еманжелинске, Кусе, Кыштыме, Троицке и Сосновском и Красноармейском районах. Кроме того, в субботу, 19 декабря, в Челябинске и Магнитогорске будут принимать всех желающих стать донорами крови из числа тех, кто не может в будние дни подойти на станцию.Также в Челябинской областной станции переливания крови продолжается работа с южноуральцами, переболевшими коронавирусом. На сегодняшний день 1013 южноуральцев прошли процедуру плазмафереза, из них 274 донора прошли данную процедуру от 2 до 6 раз. Надо отметить, что прием доноров антиковидной плазмы идет только по предварительной записи. Телефон для консультации с врачами-трансфузиологами - 8(351)232-78-88.Напомним, что донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет и имеющий регистрацию в Челябинской области не менее 6 месяцев. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, с «донорским светофором», а также с адресами наших отделений можно ознакомиться на сайте станции. При себе обязательно иметь паспорт.