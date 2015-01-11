Плюс полтора миллиона: в 2020 году «Ростелеком» фиксирует рост заявлений южноуральцев на портале госуслуг

С 16 декабря начинается выдача новогодних подарков детям в возрасте от 1 года до 15 лет, которые относятся к категориям: дети-инвалиды; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из малоимущих семей; дети из семей, состоящих на профилактическом учете в МУ «Комплексный центр» Подробнее
11 декабря, на онлайн-заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Губернатора Челябинской области для НКО на развитие гражданского общества, утвержден перечень победителей второго конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) Подробнее
С 16 декабря в выставочном зале Центральной городской библиотеки открыта выставка, организованная в рамках второго авторского фотопроекта "Отражение". В экспозиции представлены 42 фотографии 21 автора из 12 городов России Подробнее
Челябинская область ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За два года регион трижды стал победителем: Карабаш, Троицк и Нязепетровск получили дополнительное финансирование на благоустройство мест отдыха для горожан, сообщает минстрой. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддерживает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он призывает глав муниципалитетов (малые города с численностью населения до 100 тыс. человек) в 2021 году активнее выдвигаться на конкурс, победители которого получают федеральную финансовую поддержку на благоустройство.В 2019 году от Челябинской области 8 проектов приняли участие в федеральном этапе конкурса. Карабаш с проектом «Новый Карабаш – создание городского центра. Аллея ветеранов» стал победителем и получил из федерального бюджета грант в размере 60 млн рублей. Работы по проекту завершились в этом году.В 2020 году (конкурс проводился до 1 февраля) регион представил также 8 проектов на федеральный этап конкурса. Троицк с проектом «Парк культуры им. Томина» стал победителем, заслужив 90-миллионный грант. Благоустраивать парк начнут в 2021 году.Также в федеральном этапе конкурса, который проводился до 1 июля 2020 года, участвовали еще 8 южноуральских проектов. Победителем стал проект «Родной берег. Концепция развития и благоустройства набережной города Нязепетровска». Сумма федерального гранта на реализацию проекта составила 50 млн рублей. Проект планируется реализовать до конца 2021 года, идет разработка проектно-сметной документации.[gallery]Сейчас муниципалитеты готовят конкурсные заявки на 2021 год.«Для участия в конкурсе муниципалитетам нужно выполнить определенную работу. Необходимо провести голосование (обсуждение) среди жителей, чтобы определить общественную территорию, которую необходимо благоустроить; разработать качественную концепцию, просчитать экономический и социальный эффект от реализации этого проекта; подготовить конкурсную заявку и защитить ее на заседании комиссии», - сообщил первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей, что способствует социально-экономическому развитию Челябинской области, повышению туристической привлекательности и привлечению дополнительных инвестиций.Справочно:Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по решению президента страны с 2018 года. Муниципалитеты получают субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», при разработке которых активное участие принимают горожане. Подробнее
Сегодня свой одиннадцатый день рождения отмечает Единый портал государственных услуг (ЕПГУ). Его официальная эксплуатация началась с 15 декабря 2009 года. Компания «Ростелеком» зафиксировала, что в 2020 году жители Южного Урала подали через ЕГПУ на 1,5 миллиона больше заявлений на получение федеральных услуг, чем в прошлом году.«С начала года в Челябинской области подано более 6,6 миллиона заявлений на получение федеральных услуг. На сегодня Южный Урал занимает шестое место в России по этому показателю среди регионов. За последний год повысилась доля жителей региона, использующих единую учетную запись портала госуслуг. Дополнительно к электронным услугам, оказываемым федеральными органами власти, жителям региона на портале доступно более 200 региональных и муниципальных услуг», − комментирует министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.Специалисты компании «Ростелеком» − единственного исполнителя работ по созданию инфраструктуры электронного правительства – составили рейтинг обращений жителей Челябинской области за электронными государственными услугами в 2020 году. Чаще всего граждане пользуются сервисами для получения информации о пенсионных накоплениях, регистрации автотранспорта, записи в детский сад, регистрации места пребывания и жительства, сдачи экзаменов в ГИБДД и получения водительских удостоверений.«Компания «Ростелеком» ведет активную работу по строительству волоконно-оптических линий связи по всей Челябинской области. Прокладывая сети связи, мы делаем цифровые сервисы доступными для каждого жителя вне зависимости от места проживания, − рассказывает директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев. − И интерес южноуральцев к получению электронных услуг растет из года в год. В 2019 году на портале госуслуг было зарегистрировано 2,5 миллиона жителей Челябинской области, в 2020 количество «электронных граждан» выросло до 3 миллионов».Для получения госуслуг в электронном виде необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и подтвердить свою личность в любом Центре обслуживания пользователей (адреса можно уточнить на Едином портале госуслуг, указав свой регион: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/). При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператором портала госуслуг выступает «Ростелеком» при участии «РТ Лабс».По материалам пресс-службы Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».