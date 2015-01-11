В Челябинской области определили победителей регионального первенства «Молодые профессионалы»

В Челябинской области прошел самый масштабный в истории региона чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Это уже восьмое по счету первенство, которое объединило лучших представителей студенческого и школьного сообществ в борьбе за звание лучшего в своих компетенциях.720 конкурсантов приняли участие в соревнованиях по 65 компетенциям Регионального чемпионата, в том числе в 35 компетенциях свое профессиональное мастерство продемонстрировали подростки в возрасте от 14 до 16 лет.Специальными объединяющими хештегами чемпионата в этом году стали #МолодыеПрофессионалы, #wsr74 и #Вместе2020. Более 2500 просмотров в сети интернет подтвердили интерес южноуральцев к этому событию. Список победителей по всем компетенциям доступен по ссылке.«С каждым годом растет количество компетенций, в которых участвуют молодые профессионалы Челябинской области. Восьмой открытый чемпионат — это 65 компетенций, в предыдущем году их было 60. В этот раз соревнования проводились в особом режиме, что было продиктовано условиями периода пандемии. Мы называем этот формат распределенно-очным. Он означает, что все компетенции проходят в очном формате, просто они распределены на большом количестве образовательных площадок. Это позволяет соответствовать всем нормам, рекомендованным Роспотребнадзором. Было задействовано 20 площадок проведения и это беспрецедентное их количество. Такая широкая вовлеченность учреждений среднего профессионального образования в соревновательный процесс выводит их на другой уровень развития, рождает правильную конкуренцию, заставляет двигаться в ногу со временем», – отметила начальник управления профессионального образования министерства образования и науки Челябинской области Ольга Статирова.Церемония открытия, как и церемония закрытия регионального чемпионата прошла онлайн. В программе соревнований и мероприятий деловой программы приняли участие 197 образовательных организаций, в том числе и представители пяти регионов: Новосибирской, Оренбургской, Тюменской областей, республик Башкортостан и Татарстан.Справочно:WorldSkills (в России - «Молодые профессионалы») - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки, как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 76 стран-участниц. Россия стала 60-м членом организации WorldSkills International в 2012 году. Челябинская область проводит региональные чемпионаты WorldSkills с 2012 года.