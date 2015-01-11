В Озерске стартовала акция «Подарим Новый год детям»

В рамках акции сладкие подарки получают дети-инвалиды; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из малоимущих семей; дети из семей, состоящих на профилактическом учете в МУ «Комплексный центр» в возрасте от 1 до 15 лет.
Татьяна, мама четверых детей:
- Подарки получаем уже третий год подряд, они всегда отличные, с качественными, свежими конфетами и шоколадом. Дети ждут с нетерпением и обычно, не дожидаясь наступления Нового года, постепенно съедают конфетки.
4-летний Матвей, едва удерживающий в руках две коробки с подарками для себя и брата, сообщил:
- Подарок получил. Жду Новый год. Написал письмо Деду Морозу, попросил фонарик.
Татьяна Петренко, заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации:
- В этом году округ получил более 2500 подарков. Для удобства жителей мы организовали выдачу подарков в Комплексном центре, в зданиях администрации поселков Новогорный и Метлино. Детям-инвалидам подарки будет раздавать общественная организация «Наши дети». В нынешнем году акция «Подарим Новый год детям» проходит с соблюдением противоэпидемических требований.
Поздравляю своих коллег, работников наших учреждений, жителей округа с наступающим Новым годом, всем желаю здоровья и благополучия!
Напомним, выдача подарков производится:
- для жителей Озерска в МУ «Комплексный центр» по адресу: г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 1а, в фойе, тел. 2-90-79, понедельник, вторник, среда с 09.00 до 17.00 часов, четверг с 10.00 до 18.30 часов, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 часов каждый день.
- для жителей п. Метлино в здании администрации по адресу: п. Метлино, ул. Мира, д. 15, каб. 307, тел. 9-02-46, среда, пятница с 08-00 до 13-00 часов.
- для жителей п. Новогорный в здании администрации по адресу: п. Новогорный, ул. Советская, д. 15, тел. 9-23-00, вторник, четверг с 10-00 до 15-00 часов.
Для получения подарка законному представителю несовершеннолетнего необходимо предоставить паспорт.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа