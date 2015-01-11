2020-12-16YEKT11:00:00 | Губерния Южноуральцев приглашают на творческую встречу с известной поэтессой Натальей Рубинской Источник: Пресс-служба ЧОУНБ









Центр культурно-просветительских программ Публичной библиотеки приглашает на встречу с Натальей Рубинской. Мероприятие состоится 19 декабря в Малом выставочном зале библиотеки.Наталья Рубинская – поэтесса и пианистка, окончила Литературный институт им. А. М. Горького и Уральскую консерваторию им. М. П. Мусоргского. Издала девять авторских книг.Стихи и эссеистика Рубинской публиковались во многих сборниках, журналах и альманахах, а также на литературных порталах. Она редактировала книги и журналы, создала литературную студию «Музыка + поэзия», работала в жюри литературных конкурсов. Является заслуженным работником культуры РФ и ведет класс фортепиано в Институте искусств им. П. И. Чайковского.Стихи Натальи Рубинской удостоены литературных премий, их изучают челябинские школьники и студенты, на них написаны песни, романсы и даже одна кантата. Ее ученики, поэты и музыканты, «разлетелись» по всему свету, но поддерживают связь с любимым педагогом. У Натальи Борисовны много друзей в нашем городе и за его пределами.О своей поэтической работе Наталья Рубинская пишет так: «Мои лучшие учителя по семинарам и жизни – Ю. Мориц, С. Кручин, А. Цветаева, Р. Гитлин, Е. Винокуров. Учусь и поныне. У своих учеников – музыкантов и стихоплетов. У царства минералов. У флоры. У фауны. У неба».В творческой встрече примут участие: музыковед, заслуженный работник культуры РФ Диана Мусатова, пианистка, автор романсов Ксения Орлова, поэт, драматург Константин Рубинский, лауреат международных конкурсов гитарист Дмитрий Чернов. Источник: Пресс-служба ЧОУНБЦентр культурно-просветительских программ Публичной библиотеки приглашает на встречу с Натальей Рубинской. Мероприятие состоится 19 декабря в Малом выставочном зале библиотеки.– поэтесса и пианистка, окончила Литературный институт им. А. М. Горького и Уральскую консерваторию им. М. П. Мусоргского. Издала девять авторских книг.Стихи и эссеистика Рубинской публиковались во многих сборниках, журналах и альманахах, а также на литературных порталах. Она редактировала книги и журналы, создала литературную студию «Музыка + поэзия», работала в жюри литературных конкурсов. Является заслуженным работником культуры РФ и ведет класс фортепиано в Институте искусств им. П. И. Чайковского.Стихи Натальи Рубинской удостоены литературных премий, их изучают челябинские школьники и студенты, на них написаны песни, романсы и даже одна кантата. Ее ученики, поэты и музыканты, «разлетелись» по всему свету, но поддерживают связь с любимым педагогом. У Натальи Борисовны много друзей в нашем городе и за его пределами.О своей поэтической работе Наталья Рубинская пишет так: «Мои лучшие учителя по семинарам и жизни – Ю. Мориц, С. Кручин, А. Цветаева, Р. Гитлин, Е. Винокуров. Учусь и поныне. У своих учеников – музыкантов и стихоплетов. У царства минералов. У флоры. У фауны. У неба».В творческой встрече примут участие: музыковед, заслуженный работник культуры РФпианистка, автор романсов, поэт, драматург, лауреат международных конкурсов гитарист AzAzA 2020-12-16YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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