2020-12-16YEKT11:00:00 | Губерния Челябинский Молодежный театр стал участником «золотомасочной» программы «Детский Weekend» Источник: Челябинский Молодежный театр









В марте 2021 года фестиваль «Золотая маска» планирует провести внеконкурсную программу «Детский Weekend». Она состоится уже в 8-й раз. В течение нескольких дней будут показаны 11 самых ярких, необычных и интересных постановок для детей, которые появились в российском театре. По словам организаторов, отобранные со всей страны работы – это новый взгляд на детский театр, расширяющий представление о его возможностях. Это театр, стремящийся говорить с детьми и подростками на современном им языке. В числе участников в этом году оказался Челябинск.Молодежный театр представит на фестивале спектакль Константина Муханова «Подвиги Геракла» (12+). Гера – дерзкий и самонадеянный подросток. Он убежден, что совершать подвиги легко, и в этой своей уверенности делает много ошибок. На полном испытаний пути неудачливый «Геракл» получит, возможно, самый важный опыт в жизни.В основе пьесы, написанной специально для Молодежного, – реальная история о подвиге, который называют «чудом на Ижме». Ровно 20 лет назад в маленьком селе, затерянном среди лесов, пассажирский лайнер приземлился на недействующую посадочную полосу. Все выжили благодаря бывшему работнику аэропорта Ижмы, который много лет продолжал ухаживать за выведенной из эксплуатации взлетной полосой. Он надеялся, что однажды воздушное сообщение с Ижмой возродят.Вдохновленные историей простого служащего, постановщики спектакля попробовали связать архетип героя с современностью: отзвуки древнегреческого мифа в буквальном смысле врываются в жизнь персонажей и сценическое пространство спектакля.«Попадание в эту номинацию для любого театра почетно и желаемо. Конечно, для нашего коллектива это большое счастье. Тема, которая звучит в спектакле «Подвиги Геракла», мне очень близка – это тема ежедневного подвига, незаметного для окружающих, тема долга, служения. На мой взгляд, во многом основа жизни на этом и держится, что кто-то несмотря ни на что продолжает делать свое дело. Для подростков, я думаю, эта тема не так ярко звучит, и наш спектакль – это способ поговорить с ними об ответственности за поступки, об их последствиях», – делится директор Молодежного Галина Братышева.Отметим, что вместе с Челябинским Молодежным театром в программе «Детский Weekend» примут участие Красноярский театр юного зрителя, Театр-Театр из Перми, Большой театр кукол из Санкт-Петербурга, театр «Глобус» из Новосибирска, Канский драматический театр, Хабаровский театр юного зрителя и театр «Желтый квадрат» из Екатеринбурга. Источник: Челябинский Молодежный театрВ марте 2021 года фестиваль «Золотая маска» планирует провести внеконкурсную программу «Детский Weekend». Она состоится уже в 8-й раз. В течение нескольких дней будут показаны 11 самых ярких, необычных и интересных постановок для детей, которые появились в российском театре. По словам организаторов, отобранные со всей страны работы – это новый взгляд на детский театр, расширяющий представление о его возможностях. Это театр, стремящийся говорить с детьми и подростками на современном им языке. В числе участников в этом году оказался Челябинск.Молодежный театр представит на фестивале спектакль«Подвиги Геракла» (12+). Гера – дерзкий и самонадеянный подросток. Он убежден, что совершать подвиги легко, и в этой своей уверенности делает много ошибок. На полном испытаний пути неудачливый «Геракл» получит, возможно, самый важный опыт в жизни.В основе пьесы, написанной специально для Молодежного, – реальная история о подвиге, который называют «чудом на Ижме». Ровно 20 лет назад в маленьком селе, затерянном среди лесов, пассажирский лайнер приземлился на недействующую посадочную полосу. Все выжили благодаря бывшему работнику аэропорта Ижмы, который много лет продолжал ухаживать за выведенной из эксплуатации взлетной полосой. Он надеялся, что однажды воздушное сообщение с Ижмой возродят.Вдохновленные историей простого служащего, постановщики спектакля попробовали связать архетип героя с современностью: отзвуки древнегреческого мифа в буквальном смысле врываются в жизнь персонажей и сценическое пространство спектакля.«Попадание в эту номинацию для любого театра почетно и желаемо. Конечно, для нашего коллектива это большое счастье. Тема, которая звучит в спектакле «Подвиги Геракла», мне очень близка – это тема ежедневного подвига, незаметного для окружающих, тема долга, служения. На мой взгляд, во многом основа жизни на этом и держится, что кто-то несмотря ни на что продолжает делать свое дело. Для подростков, я думаю, эта тема не так ярко звучит, и наш спектакль – это способ поговорить с ними об ответственности за поступки, об их последствиях», – делится директор МолодежногоОтметим, что вместе с Челябинским Молодежным театром в программе «Детский Weekend» примут участие Красноярский театр юного зрителя, Театр-Театр из Перми, Большой театр кукол из Санкт-Петербурга, театр «Глобус» из Новосибирска, Канский драматический театр, Хабаровский театр юного зрителя и театр «Желтый квадрат» из Екатеринбурга. AzAzA 2020-12-16YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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