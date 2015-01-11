2020-12-16YEKT11:00:00 | Губерния Региональный минздрав подвел итоги работы за 2020 год Источник: np-vesti.ru









Об итогах работы областного минздрава рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, его заместители и главный врач Центра охраны материнства и детства Магнитогорска на пресс-конференции, которая прошла в онлайн-формате в пресс-центре «Гранада Пресс».«Пандемия нового коронавируса оказала огромное влияние на медицинскую отрасль, — отметил глава регионального минздрава Юрий Семенов. — Нам пришлось не только напряженно работать, но и пересмотреть некоторые подходы к организации медицинской помощи. В какой-то мере она послужила и толчком для развития сферы: в короткие сроки было организовано производство вакцины, к этому процессу были подключены лучшие вирусологи и ведущие институты. Хочу сказать огромное спасибо Президенту и Правительству Российской Федерации, губернатору и правительству Челябинской области. Учитывая то, что ситуация развивалась быстро, были мобилизованы все силы, выделены огромные средства на приобретение оборудования, медикаментов».Он добавил, что накопленный мировой и российский опыт, используемый в постоянно обновляющихся методических рекомендациях федерального министерства здравоохранения, позволяет работать эффективно и слаженно. При этом оказывается плановая и экстренная медицинская помощь пациентам с другими заболеваниями.Большая часть работы регионального ведомства связана с реализацией национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Так, в плане оказания первичной медико-санитарной помощи на территории городской больницы №6 была построена вертолетная площадка. В отдаленных территориях с небольшим количеством населения создаются фельдшерско-акушерские пункты, в 2020 году три ФАПа сданы и получили лицензию, к концу декабря еще один пункт начнет принимать пациентов. Более того, организована мобильная медицинская помощь: в текущем году закуплено 17 мобильных пунктов, в которых работают врачи центральных районных больниц области.«Первичная медико-санитарная помощь в Кизильском районе стала более доступной, когда у нас появились два передвижных мобильных комплекса, — рассказала главный врач Центра охраны материнства и детства города Магнитогорска Марина Шеметова. — Один мы получили в 2018 году, а второй — в октябре 2020 года. Они перекрывают 15 населенных пунктов, к ним прикреплено 1620 человек. Комплексы позволяют вести полноценный прием, диспансеризацию, вакцинацию, профосмотры, в них работает квалифицированный персонал. Это позволяет сделать медицинскую помощь доступнее и качественнее».Нацпроект «Здравоохранение» включает меры по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. По словам министра, этим направлениям уделяется особое внимание. Медицинские учреждения оснащаются томографами и ангиографами, аппаратами ИВЛ, УЗИ, реанимационным, следящим оборудованием, медикаментами.Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин рассказал о том, насколько обеспечена кадрами система здравоохранения. По его словам, в 2020 году Южно-Уральский государственный медицинский университет окончили свыше 600 обучающихся по программам специалитета и 280 ординаторов. «Из них 112 ординаторов — это целевики, они по распределению работают в муниципалитетах», — добавил спикер. 1044 человека получили среднее медицинское образование, 743 из них трудоустроены. Укомплектовать кадрами больницы помогают региональные программы социальной поддержки, прежде всего «Земский доктор».Как пояснил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов, в регионе идет работа над созданием единого цифрового контура. Он позволяет уменьшить трудозатраты медицинских работников и улучшить качество оказываемой помощи. В 2020 году около 15 тысяч южноуральцев воспользовались сервисами в личном кабинете пациента «Мое здоровье», созданном на портале «Госуслуги». 46% всех записей к врачу были сделаны удаленно — с помощью интернета, телефона и информационных киосков. «Активно развивается телемедицина, в день проходит по нескольку десятков консультаций «доктор-пациент»», — добавил Александр Кузнецов.В рамках развития детского здравоохранения в Магнитогорске создан Центр охраны материнства и детства. «Объединены 7 юридических лиц: родильные дома, женские консультации, 3 детские поликлиники, детская больница и молочная кухня, — пояснила главный врач центра Марина Шеметова. — Это позволило расширить перечень диагностических исследований на 15% уже в течение года и на 40% увеличить объем доступных исследований для детского населения за счет средств ОМС».Национальный проект «Демография» включает в себя помощь старшему поколению, укрепление общественного здоровья. Кроме этого, в регионе ведется работа по областным программам и проектам, связанным со здравоохранением.Видеозапись пресс-конференции доступна на YouTube-канале «Гранада Пресс»: Источник: np-vesti.ruОб итогах работы областного минздрава рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, его заместители и главный врач Центра охраны материнства и детства Магнитогорска на пресс-конференции, которая прошла в онлайн-формате в пресс-центре «Гранада Пресс».«Пандемия нового коронавируса оказала огромное влияние на медицинскую отрасль, — отметил глава регионального минздрава. — Нам пришлось не только напряженно работать, но и пересмотреть некоторые подходы к организации медицинской помощи. В какой-то мере она послужила и толчком для развития сферы: в короткие сроки было организовано производство вакцины, к этому процессу были подключены лучшие вирусологи и ведущие институты. Хочу сказать огромное спасибо Президенту и Правительству Российской Федерации, губернатору и правительству Челябинской области. Учитывая то, что ситуация развивалась быстро, были мобилизованы все силы, выделены огромные средства на приобретение оборудования, медикаментов».Он добавил, что накопленный мировой и российский опыт, используемый в постоянно обновляющихся методических рекомендациях федерального министерства здравоохранения, позволяет работать эффективно и слаженно. При этом оказывается плановая и экстренная медицинская помощь пациентам с другими заболеваниями.Большая часть работы регионального ведомства связана с реализацией национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Так, в плане оказания первичной медико-санитарной помощи на территории городской больницы №6 была построена вертолетная площадка. В отдаленных территориях с небольшим количеством населения создаются фельдшерско-акушерские пункты, в 2020 году три ФАПа сданы и получили лицензию, к концу декабря еще один пункт начнет принимать пациентов. Более того, организована мобильная медицинская помощь: в текущем году закуплено 17 мобильных пунктов, в которых работают врачи центральных районных больниц области.«Первичная медико-санитарная помощь в Кизильском районе стала более доступной, когда у нас появились два передвижных мобильных комплекса, — рассказала главный врач Центра охраны материнства и детства города Магнитогорска. — Один мы получили в 2018 году, а второй — в октябре 2020 года. Они перекрывают 15 населенных пунктов, к ним прикреплено 1620 человек. Комплексы позволяют вести полноценный прием, диспансеризацию, вакцинацию, профосмотры, в них работает квалифицированный персонал. Это позволяет сделать медицинскую помощь доступнее и качественнее».Нацпроект «Здравоохранение» включает меры по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. По словам министра, этим направлениям уделяется особое внимание. Медицинские учреждения оснащаются томографами и ангиографами, аппаратами ИВЛ, УЗИ, реанимационным, следящим оборудованием, медикаментами.Заместитель министра здравоохранения Челябинской областирассказал о том, насколько обеспечена кадрами система здравоохранения. По его словам, в 2020 году Южно-Уральский государственный медицинский университет окончили свыше 600 обучающихся по программам специалитета и 280 ординаторов. «Из них 112 ординаторов — это целевики, они по распределению работают в муниципалитетах», — добавил спикер. 1044 человека получили среднее медицинское образование, 743 из них трудоустроены. Укомплектовать кадрами больницы помогают региональные программы социальной поддержки, прежде всего «Земский доктор».Как пояснил заместитель министра здравоохранения Челябинской области, в регионе идет работа над созданием единого цифрового контура. Он позволяет уменьшить трудозатраты медицинских работников и улучшить качество оказываемой помощи. В 2020 году около 15 тысяч южноуральцев воспользовались сервисами в личном кабинете пациента «Мое здоровье», созданном на портале «Госуслуги». 46% всех записей к врачу были сделаны удаленно — с помощью интернета, телефона и информационных киосков. «Активно развивается телемедицина, в день проходит по нескольку десятков консультаций «доктор-пациент»», — добавил Александр Кузнецов.В рамках развития детского здравоохранения в Магнитогорске создан Центр охраны материнства и детства. «Объединены 7 юридических лиц: родильные дома, женские консультации, 3 детские поликлиники, детская больница и молочная кухня, — пояснила главный врач центра Марина Шеметова. — Это позволило расширить перечень диагностических исследований на 15% уже в течение года и на 40% увеличить объем доступных исследований для детского населения за счет средств ОМС».Национальный проект «Демография» включает в себя помощь старшему поколению, укрепление общественного здоровья. Кроме этого, в регионе ведется работа по областным программам и проектам, связанным со здравоохранением.Видеозапись пресс-конференции доступна на YouTube-канале «Гранада Пресс»: https://youtu.be/2s2lxZ1Q_bo. AzAzA 2020-12-16YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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