Кадастровая палата подвела итоги всероссийской экологической акции «Аллея землеустроителей»

и.о. директора Федеральной кадастровой палаты Росреестра Владислав Федотов.С сентября по ноябрь в акции приняли участие около тысячи сотрудников из 56 филиалов учреждения и двух кол-центров. Аллеи землеустроителей теперь можно найти в парках, скверах, на территориях школ, детских садов, университетов, студенческих общежитий, в исторических центрах городов и административных образованиях.Сто молодых сосен высадила Кадастровая палата, заложив сразу две хвойные аллеи в разных районах Уфы – Аллею землеустроителей вдоль улицы Рудольфа Нуреева и Кадастровую аллею на пересечении улиц Мусоргского и Новороссийской. Ясеневую Аллею землеустроителей из 88 деревьев основали в Липецке на улице Водопьянова, дополнительно озеленив новый сквер с велосипедными дорожками. Более 200 саженцев дуба широколистного высадили специалисты палаты в Орловской области вместе с волонтерами сельскохозяйственного техникума в поселке Техникумский Глазуновского района. В Челябинске сотрудники Кадастровой палаты высадили сосны у детского сада № 426 в Курчатовском районе, а также озеленили территорию в Калининском районе возле здания ведомства (ЧЭМК – 1 участок, д. 1).По традиции центром реализации подобных проектов выступили активисты молодежного совета. Председатель этой организации из Кадастровой палаты по Челябинской области Любовь Сарварова отметила: «Участие в экопроекте — наш посильный вклад в озеленение любимого города. Нам до сих пор поступают звонки от неравнодушных граждан с приглашением нашего экодесанта в другие районы города».Напомним, это уже не первая всероссийская экологическая акция, проводимая Федеральной кадастровой палатой Росреестра в этом году. В рамках проекта «Сохраним родной край» с июля по сентябрь сотрудники филиалов очистили свыше 110 гектаров набережных рек, озер, водохранилищ, территорий парков, скверов, аллей, рощ, заповедных зон и лесных массивов, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по Челябинской области.