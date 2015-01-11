2020-12-16YEKT15:00:00 | Губерния Сто южноуральских ученых получат по миллиону рублей на свои исследования Источник: Пресс-служба минобрнауки Челябинской области









Подведены итоги регионального конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, который проводился Челябинской областью совместно с РФФИ. Поддержку получили 100 проектов, на реализацию каждого из них будет выделено по одному миллиону рублей, сообщает минобрнауки.Напомним, начиная с 2020 года, Российский фонд фундаментальных исследований дает возможность нашим ученым получить дополнительные средства на свои исследования: губернатор Алексей Текслер и председатель совета фонда Владислав Панченко подписали соглашение о проведении регионального конкурса РФФИ на Южном Урале. Итоги конкурса подведены, на основании решения бюро совета Фонда (протокол № 16(243) от 14.12.2020) опубликован список поддержанных проектов.В конкурсе приняли участие ученые ведущих вузов Челябинской области. Победителями стали 55 проектов от Южно-Уральского государственного университета, 31 проект от Челябинского государственного университета, по три проекта от Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова и Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, по два проекта от Южно-Уральского государственного аграрного университета, Южно-Уральского государственного медицинского университета и Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии УрО РАН, по одному проекту от Уральского научно-практического центра радиационной медицины Федерального медико-биологического агентства и от Челябинского государственного института культуры.На конкурсный отбор были представлены проекты фундаментальных научных исследований по приоритетным для региона тематическим направлениям:

• фундаментальные исследования свойств новых материалов, химических технологий для развития экономики Челябинской области;

• современные проблемы оптики и квантовой электроники, решение которых направлено на социально-экономическое развитие Челябинской области;

• фундаментальные проблемы математики и математического моделирования в естественных, технических и социальных науках, решение которых направлено на социально-экономическое развитие Челябинской области;

• исследования в области искусственного интеллекта, анализа больших данных, разработки интеллектуальных систем мониторинга и автоматизации сложных систем и комплексов для развития экономики Челябинской области;

• фундаментальные исследования в области информационных технологий и квантовых вычислений, направленные на развитие промышленности Челябинской области;

• фундаментальные проблемы медицины, биомедицинские, генетические и клеточные технологии, решение которых направлено на развитие медицины в Челябинской области;

• фундаментальные исследования в области агроинженерии, животноводства и растениеводства с учетом особенностей Челябинской области;

• фундаментальные исследования в области экологии и рационального природопользования в Челябинской области;

• фундаментальные научные исследования в области общественных и политических наук, направленные на социально-экономическое и политическое развитие Челябинской области;

• исследования в области фундаментальных основ инженерных наук, являющихся основой для развития инновационных технологий Челябинской области;

• фундаментальные проблемы правового регулирования общественных отношений с учетом особенностей Челябинской области;

• фундаментальные исследования в области новых подходов в гуманитарной парадигме в поликультурном пространстве Челябинской области.Победителями конкурса стали проекты по самым разнообразным темам исследований. Среди авторов как уже известные, так и совсем молодые ученые. Конкурсанты отмечают, что они и раньше могли участвовать в конкурсах РФФИ, но получить грант было невероятно сложно: большинство доставались московским и петербургским вузам. Однако конкуренция с коллегами из родного региона также была высока. На конкурс было подано более 250 заявок.Финансирование победивших проектов осуществляется по принципу 50 на 50: 500 тысяч рублей выделяет Челябинская область и столько же - РФФИ. В итоге каждый победитель конкурса получает грант в размере одного миллиона рублей.Напомним, региональный конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований направлен на достижение главных целей нацпроекта «Наука»: обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей; опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны.РФФИ сотрудничает не только с регионами Российской Федерации, но и принимает участие в международных программах. На сегодняшний день научные исследования реализуются в рамках соглашений более чем с 30 иностранными партнерами. Источник: Пресс-служба минобрнауки Челябинской областиПодведены итоги регионального конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, который проводился Челябинской областью совместно с РФФИ. Поддержку получили 100 проектов, на реализацию каждого из них будет выделено по одному миллиону рублей, сообщает минобрнауки.Напомним, начиная с 2020 года, Российский фонд фундаментальных исследований дает возможность нашим ученым получить дополнительные средства на свои исследования: губернатори председатель совета фондаподписали соглашение о проведении регионального конкурса РФФИ на Южном Урале. Итоги конкурса подведены, на основании решения бюро совета Фонда (протокол № 16(243) от 14.12.2020) опубликован список поддержанных проектов.В конкурсе приняли участие ученые ведущих вузов Челябинской области. Победителями стали 55 проектов от Южно-Уральского государственного университета, 31 проект от Челябинского государственного университета, по три проекта от Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова и Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, по два проекта от Южно-Уральского государственного аграрного университета, Южно-Уральского государственного медицинского университета и Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии УрО РАН, по одному проекту от Уральского научно-практического центра радиационной медицины Федерального медико-биологического агентства и от Челябинского государственного института культуры.На конкурсный отбор были представлены проекты фундаментальных научных исследований по приоритетным для региона тематическим направлениям:• фундаментальные исследования свойств новых материалов, химических технологий для развития экономики Челябинской области;• современные проблемы оптики и квантовой электроники, решение которых направлено на социально-экономическое развитие Челябинской области;• фундаментальные проблемы математики и математического моделирования в естественных, технических и социальных науках, решение которых направлено на социально-экономическое развитие Челябинской области;• исследования в области искусственного интеллекта, анализа больших данных, разработки интеллектуальных систем мониторинга и автоматизации сложных систем и комплексов для развития экономики Челябинской области;• фундаментальные исследования в области информационных технологий и квантовых вычислений, направленные на развитие промышленности Челябинской области;• фундаментальные проблемы медицины, биомедицинские, генетические и клеточные технологии, решение которых направлено на развитие медицины в Челябинской области;• фундаментальные исследования в области агроинженерии, животноводства и растениеводства с учетом особенностей Челябинской области;• фундаментальные исследования в области экологии и рационального природопользования в Челябинской области;• фундаментальные научные исследования в области общественных и политических наук, направленные на социально-экономическое и политическое развитие Челябинской области;• исследования в области фундаментальных основ инженерных наук, являющихся основой для развития инновационных технологий Челябинской области;• фундаментальные проблемы правового регулирования общественных отношений с учетом особенностей Челябинской области;• фундаментальные исследования в области новых подходов в гуманитарной парадигме в поликультурном пространстве Челябинской области.Победителями конкурса стали проекты по самым разнообразным темам исследований. Среди авторов как уже известные, так и совсем молодые ученые. Конкурсанты отмечают, что они и раньше могли участвовать в конкурсах РФФИ, но получить грант было невероятно сложно: большинство доставались московским и петербургским вузам. Однако конкуренция с коллегами из родного региона также была высока. На конкурс было подано более 250 заявок.Финансирование победивших проектов осуществляется по принципу 50 на 50: 500 тысяч рублей выделяет Челябинская область и столько же - РФФИ. В итоге каждый победитель конкурса получает грант в размере одного миллиона рублей.Напомним, региональный конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований направлен на достижение главных целей нацпроекта «Наука»: обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей; опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны.РФФИ сотрудничает не только с регионами Российской Федерации, но и принимает участие в международных программах. На сегодняшний день научные исследования реализуются в рамках соглашений более чем с 30 иностранными партнерами. AzAzA 2020-12-16YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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